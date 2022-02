Zeman v MfD: Informace o ruské invazi na Ukrajinu jsou blamáž tajných služeb USA

Praha - Prezident Miloš Zeman nečeká, že Rusko zahájí ozbrojený útok vůči Ukrajině, informace o ruské agresi v těchto dnech označil za další blamáž amerických tajných služeb. V rozhovoru pro dnešní Mladou frontu DNES (MfD) zopakoval, že Rusům by válka přinesla víc škody v podobě sankcí než užitku v tom, že vyšlou Kyjevu vojenské varování. A to podle něj Moskva nebude riskovat. Nevyloučil, že situace může vyústit v lokální konflikt na hranicích samozvaných republik v oblasti Doněcka a Luhanska na východě Ukrajiny, které vyhlásili proruští separatisté.

Američtí činitelé v posledních dnech opakovaně upozorňovali, že by útok mohl přijít v podstatě kdykoliv. Informaci, že by ruská invaze mohla začít ve středu 16. února, dostali všichni spojenci v Evropě od Spojených států. V pondělí to Deníku N řekl náměstek ministra zahraničí a vedoucí pracovní skupiny k situaci ve východní Evropě Martin Dvořák (STAN).

"Rusové nejsou blázni, aby se pouštěli do operace, která jim přinese více škody než užitku. Pokud jde o americké tajné služby, je to jejich třetí blamáž. První byla v Iráku, kde se nenašly zbraně hromadného ničení. Druhá byla v Afghánistánu, když tvrdili, že Tálibán nikdy nedobude Kábul. No a třetí je teď," prohlásil český prezident. Kvůli stažení jednotek NATO z Afghánistánu by měl podle něj odstoupit generální tajemník aliance Jens Stoltenberg.

Moskva soustřeďuje již řadu týdnů u hranic s Ukrajinou desetitisíce vojáků a západní země varují před nebezpečím toho, že do sousední země podnikne invazi. Rusko sice popřelo, že by se chystalo napadnout sousední zemi, varovalo ale, že by mohlo podniknout neupřesněné "vojensko-technické" akce, pokud Západ nepřistoupí na jeho požadavky, včetně omezení týkajících se Severoatlantické aliance.

Proti informacím, že Moskva je připravena a válka může začít každý okamžik, mluví podle Zemana stahování ruských jednotek poté, co na svém vlastním území dokončily vojenské cvičení. Návrat části vojáků po cvičeních u ukrajinských hranic do posádek oznámilo ruské ministerstvo obrany, Spojené státy naopak zaznamenaly známky toho, že opačným směrem vyrazilo více vojáků.

Zeman si nemyslí, že by si Rusko chystaný útok rozmyslelo právě kvůli tomu, že o plánech západní tajné služby dopředu věděly a upozornily na to. "Myslím si, že to je pokus dodatečně zakrýt zmíněnou blamáž. Já jsem dostal zprávu, že útok začne za pět dní. Tato zpráva pocházela z amerických zdrojů a přišla před pěti dny. Nu, a jak vidíte, nestalo se tak," uvedl v MfD s tím, že zpráva pocházela od americké tajné služby CIA. "A já se CIA neptám, jaké má informační zdroje. Pouze na základě tří uvedených případů pochybuji o kvalitě těchto zdrojů," poznamenal český prezident.

Zeman v otázce rusko-ukrajinského napětí sdílí názor svého předchůdce v prezidentském úřadu Václava Klause, který vyjádřil v otevřeném dopise premiéru Petru Fialovi (ODS). Bývalý prezident vyzval Fialu, aby se zasadil o jednání s cílem najít bezpečnostní záruky pro všechny zúčastněné strany sporu. Riziko vzniku otevřeného válečného konfliktu považuje za reálné. I když Rusko sleduje své vlastní zájmy, které nejsou totožné se zájmy dalších účastníků, jeho obavy jsou legitimní a je třeba je brát vážně, soudí Klaus.