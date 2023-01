Zeman v Blesku: Putinovi bych vzkázal, aby stáhnul armádu z Ukrajiny

Praha - Prezident Miloš Zeman by ruské hlavě státu Vladimiru Putinovi vzkázal, aby stáhnul armádu z Ukrajiny, řekl dnes v rozhovoru na webu Blesk.cz. Fakticky by tím podle něj ruský prezident uznal svoji chybu. Nepovažuje to však za reálné. Rusko Ukrajinu napadlo 24. února loňského roku.

"Já bych mu vzkázal zcela přátelsky, aby stáhnul armádu z Ukrajiny. Nikdo od něj nechce, aby slovy uznal svoji chybu a bil se v prsa, ale fakticky by tuto chybu mohl stažením armády z Ukrajiny uznat," řekl Zeman.

Dále dodal, že není vyloučeno, že pokud ruská vojska na Ukrajině setrvají, svrhnou Putina buď vojáci, nebo byznysmeni. Vojáci prohrávají a mají pocit, že kvůli tomu, že politické vedení země je slabé a dostatečně je nepodporuje, míní. Byznysmeni podle Zemana mají oprávněný pocit, že protiruské sankce poškozují výrazně jejich zájmy.

Po ruské agresi proti Ukrajině Zeman změnil svůj postoj například i k sankcím, které dříve kritizoval. Dnes opět uvedl, že jeho vztah k Putinovi byl založen na ekonomické diplomacii, protože Rusko dříve bylo dodavatelem "velmi levných energetických surovin".

"Protože chci hájit zájmy české ekonomiky, tak jsem neměl naprosto žádný důvod, abych vedl nějaké řeči proti Vladimiru Putinovi. To překročilo červenou linii teprve po napadení Ukrajiny, protože to už je něco, kde i ekonomická diplomacie musí ustoupit," dodal prezident.