Zeman už nepozve Vystrčila na schůzky k diplomacii

Praha - Prezident Miloš Zeman nebude zvát předsedu Senátu Miloše Vystrčila (ODS) na schůzky nejvyšších ústavních činitelů k zahraniční politice. Vadí mu, že nerespektoval odmítavý postoj dalších účastníků jednání k jeho cestě na Tchaj-wan. Misi senátní delegace prezident označil za "klukovskou provokaci". Vystrčil naopak nařkl Zemana v jeho kritice cesty z několikanásobné lži. Prezidentovo rozhodnutí respektuje, odmítl ale, že by rozhodnutím uskutečnit návštěvu ostrova ostatní ústavní činitele urazil.

"Kdo nerespektuje pravidla hry, nemůže tuto hru hrát," prohlásil Zeman v rozhovoru, který dnes odvysílala televize Prima. Pokud Čína s Vystrčilovou návštěvou Tchaj-wanu nesouhlasila, má pro to prezident pochopení, pro výhrůžky z čínské strany ale ne. Čínský ministr zahraničí Wang I na adresu šéfa českého Senátu v týdnu řekl, že ho Čína donutí zaplatit vysokou cenu za to, že porušil princip jedné Číny. Čína pokládá Tchaj-wan za svou odštěpeneckou provincii.

Vystrčil v Partii televize Prima prohlásil, že mu ostatní ústavní činitelé zvažovanou návštěvu při poradě na Hradě sice nedoporučili, ale nehlasovali o ní, jak o tom mluvil Zeman. Za největší lež považuje šéf Senátu prezidentova slova, že při své návštěvě označil Tchaj-wan za samostatný stát, nikdy to prý neřekl.

Premiér Andrej Babiš (ANO) v televizní debatě s Vystrčilem řekl, že se vládní činitelé budou snažit vysvětlit čínské straně, že zahraniční politiku řídí vláda. Bude argumentovat i názorem, že cesta byla vzkazem českým voličům před říjnovými krajskými a senátními volbami. Babiš doufá v to, že Vystrčilova cesta nepoškodí české firmy a udělá všechno pro to, aby to tak nebylo.

Babiš přislíbil, že vláda podpoří obchodní příležitosti, které Vystrčil z Tchaj-wanu přivezl, na druhou stranu ale Vystrčilovi vyčetl, že míchá politiku s byznysem a porušil politiku jedné Číny. Vystrčil argumentoval tím, že neexistuje dokument, který by českým ústavním činitelům zakazoval cestovat na Tchaj-wan.

Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) v reakci na poslední čínskou kritiku zopakoval, že českou zahraniční politiku dělá vláda, nikoli předseda Senátu. Čínské velvyslanectví označilo v sobotu Vystrčilovu cestu za hrubé porušení národní suverenity Číny a vážné zasahování do čínských vnitřních záležitostí. "Na naší politice vůči Číně, kterou jsme si definovali v 90. letech, se nic nemění. Jsem přesvědčen, že nejdůležitějším krokem k udržení našich vztahů je, že se konečně vzdáme emocí, které do dialogu o strategickém partnerství nepatří," uvedl Petříček. Ohledně možných sankcí v debatě v České televizi dodal, že Čína podle něho nemá zájem situaci více eskalovat.