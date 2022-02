Zeman uvedl, že pokud by byl zdráv, zřejmě by jel na zahájení ZOH

Praha - Prezident Miloš Zeman uvedl, že by se zřejmě zúčastnil pátečního zahájení zimních olympijských her v čínském Pekingu, pokud by mu to umožnil zdravotní stav. Diplomatický bojkot her zdůvodňovaný porušováním lidských práv v Číně je téměř nulový, uvedl Zeman v dnešní Partii Terezie Tománkové na CNN Prima News. Politický bojkot olympiády předem oznámily některé západní země v čele se Spojenými státy. Z české vlády do Pekingu nikdo nepojede.

"Většina členských zemí Evropské unie se tak či onak olympijských her svými představiteli účastní," řekl Zeman. Posílají podle něho minimálně velvyslance nebo ministra odpovědného za sport a v některých případech i hlavu státu. Mezi zahraničními hosty byl třeba ruský prezident Vladimir Putin nebo polský prezident Andrzej Duda. Ke své případné účasti na zahájení her Zeman poukázal na to, že mu lékaři zakázali létat. "Jít do Číny jiným dopravním prostředkem než letadlem je prakticky nemyslitelné," uvedl.

Návštěva politiků na olympijských hrách podle Zemana vyjadřuje úctu ke sportovcům, jejichž zemi reprezentují, spíše než úctu k pořádající zemi. Míní, že i za Česko by měl jet na olympiádu vedle velvyslance minimálně ministr odpovědný za sport, tedy ministr školství Petr Gazdík (STAN). Pokud by naopak hry navštívila celá vláda, prezident by to pokládal za politickou turistiku.

Neúčast členů české vlády potvrdil premiér Petr Fiala (ODS) koncem ledna po jednání s předsedou Českého olympijského výboru Jiřím Kejvalem. "Potvrdil jsem, že na olympiádu v Pekingu nepojedu já ani nikdo jiný z vlády. Česká republika se tak připojí k většině zemí v EU a USA, které zástupce na olympiádu nevyšlou. Našim sportovcům přeji hodně úspěchů," sdělil ministerský předseda.

Některé západní země už dříve uvedly, že oproti zvyklostem na olympiádu nevyšlou žádné vládní představitele. Ke Spojeným státům se přidaly Austrálie, Británie, Kanada, Nizozemsko nebo Dánsko. Diplomatický bojkot zdůvodňují porušováním lidských práv v Číně, mimo jiné v Ujgurské autonomní oblasti Sin-ťiang.

Zeman s ohledem na zdravotní stav také uvedl, že váhá, zda pojede vzhledem k blížícímu se konci svého mandátu na rozlučkové cesty do zahraničí. Řekl, že chtěl navštívit především Izrael jako "zemi svého srdce" a Čínu kvůli jejímu ekonomickému výkonu. "Byl jsem tam několikrát, mám přátelské vztahy s čínským prezidentem, a myslím si, že by bylo slušné se s ním rozloučit," poznamenal prezident. Míní, že by tím i pomohl českým exportérům.