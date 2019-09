Zeman ukončil návštěvu Srbska, zaujaly jeho výroky o Kosovu

Bělehrad - Prezident Miloš Zeman ukončil dnešním setkáním s předsedkyní srbského parlamentu Majou Gojkovičovou třídenní návštěvu Srbska. Pozornost během jeho cesty vzbudily především Zemanovy výroky týkající se Kosova. S českými ústavními činiteli chce prezident projednat možnost, že by Česko přestalo uznávat kosovskou samostatnost. Českým novinářům dnes Zeman řekl, že bude argumentovat vyšetřováním kosovských představitelů haagským tribunálem a tím, že česká Poslanecká sněmovna v minulosti doporučila nezávislost Kosova neuznávat.

Zeman na tiskové konferenci na závěr cesty řekl, že jeho názor na Kosovo je dlouhodobě stejný, a neměl by proto překvapit. Jeho argumentem pro to, aby ČR přestala uznávat kosovskou samostatnost, je skutečnost, že Sněmovna svého času přijala usnesení, ve kterém vyzvala českou vládu, aby Kosovo neuznala. Kabinet tehdejšího premiéra Mirka Topolánka ale toto usnesení nerespektoval.

Druhým Zemanovým argumentem je fakt, že haagský tribunál se zabývá válečnými zločiny spáchanými na kosovském území. "Musíte uznat, že jestli jsou vedoucí politici počínaje premiérem vyšetřováni za válečné zločiny, tak je to něco jiného, než kdyby byli vyšetřováni za některé třeba hospodářské delikty," řekl. "Předpokládám, že na poradě ústavních činitelů, což jsou čtyři lidé, se pokusím tyto argumenty uplatnit, a buď se mi to podaří, nebo nepodaří, to je život," dodal.

Zároveň poznamenal, že na říjnový prezidentský summit zemí V4 a států západního Balkánu nepozval kosovského prezidenta Hashima Thaçiho, zatímco srbského prezidenta Aleksandara Vučiče ano. Během návštěvy Srbska mimo jiné Zeman o Kosovu řekl, že stát, v jehož čele jsou váleční zločinci, nepatří do společenství demokratických zemí.

Při dnešní tiskové konferenci na dotaz, zda by se situace změnila, pokud by v kosovských parlamentních volbách uspěly demokratické strany nezatížené minulostí, Zeman řekl, že samozřejmě ano. "Jste ale příliš velký optimista, když předpokládáte, že k tomu dojde. Bohužel demokratické strany v Kosovu mají velmi slabou reprezentaci," poznamenal. Na další novinářský dotaz podotkl, že podporuje vstup Srbska do Evropské unie a respektuje jeho rozhodnutí nevstupovat do NATO.

Prezident by si přál, aby se kosovští Albánci se Srby usmířili. "Ale něco jiného je přání, a něco jiného je holá skutečnost," řekl. Upozornil na stoprocentní cla, která Kosovo uvalilo na srbské zboží. "To rozhodně nejsou kroky, které by směřovaly ke kompromisu," dodal.

Zeman do Bělehradu přiletěl v úterý odpoledne, kdy se srbským prezidentem Vučičem položil květy u památníku obráncům Bělehradu z doby první světové války. Večer se sešel s českými krajany. Hlavní politické schůzky na českého prezidenta čekaly ve středu, kdy jednal s Vučičem a s premiérkou Anou Brnabičovou a kdy se také setkal s českými a srbskými podnikateli.