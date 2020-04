Zeman udělí epidemiologovi Prymulovi nejvyšší státní vyznamenání

Praha - Prezident Miloš Zeman udělí 28. října epidemiologovi a náměstku ministra zdravotnictví Romanu Prymulovi nejvyšší státní vyznamenání. Prymula ocenění dostane za svou činnost při potírání epidemie nového typu koronaviru. Zeman to dnes uvedl v pořadu S prezidentem v Lánech na serveru deníku Blesk. Podle ODS a Pirátů je na vyznamenávání dost času.

Prymula je podle Zemana erudovaný epidemiolog, který se postavil do čela války s koronavirem. "Jeho razantní opatření vedla k tomu, že epidemie má v České republice mírnější průběh než v zahraničí," řekl prezident. Chce o státním svátku 28. října poděkovat v souvislosti s epidemií koronaviru i dalším. Nejvyšším státním vyznamenáním je Řád Bílého lva.

Prymula z rozhodnutí vlády stál v druhé polovině března v čele Ústředního krizového štábu. Nyní se soustředí na projekt takzvané chytré karantény, která by měla pomoci cíleně odhalit nakažené koronavirem.

"Prezident navrhne spoustu lidí na vyznamenání každý rok. Teď jsme v nějakém režimu, metály se udělují, až se to zvládne. Nedělejme gesta, když je potřeba pomoc," řekl v Partii televize Prima předseda opozičních Pirátů Ivan Bartoš.

Předseda opoziční ODS Petr Fiala uvedl, že "na hodnocení a na metály je čas, teď je čas na to přijmout rozumná opatření". Podle Fialy ve vládních opatřeních a slíbené pomoci lidem, například živnostníkům, ale i seniorům, panuje obrovský chaos. Prezident naopak vládu za její kroky podpořil.

Zeman: Ekonomiku zachrání rozumné investice

Českou ekonomiku poškozenou opatřeními proti šíření novému typu koronaviru mohou zachránit rozumné investice, nikoliv podpora spotřeby. Může jít například o stavbu dopravní infrastruktury nebo bytů. Banky by měly začít poskytovat dobře nastavené úvěry podnikatelů, stejně tak může z rozpočtu pomoci i stát, který si vzhledem ke stavu dluhu může dále půjčovat.

"Bankovní sektor je zdravý a netrpí nedostatkem likvidity, měly by začít půjčovat," řekl prezident. Stejně podle něj tak může ekonomice pomoci stát tzv. fiskální expanzí, tedy zjednodušeně řečeno tím, že bude utrácet. "Z krize tuto ekonomiku vytáhnou pouze rozumné investice," shrnul prezident. Investice se podle něj mohou týkat například nedokončené české dálniční sítě nebo bytů, kterých je nedostatek.

Dodal, že napomoci ekonomice mohou rozumně nastavené úvěry podnikatelům s dlouhodobým splácením. Stát by se podle něj neměl bát dalšího zadlužování, protože český dluh je na tom dobře a stát má dobrý ekonomický rating. Na výdajové stránce Zeman řekl, že by mu nevadilo zmrazení platů státních úředníků. "Pokud jde o poslance a senátory, klidně taky, jako výraz jejich solidarity s krvácející společností," řekl. Zmrazení by se podle něj nemělo týkat dalších státních zaměstnanců, jako jsou učitelé.

Prezident se také vyjádřil k možnosti, že by stát pořizoval podíly v soukromých společnostech, kterou nadnesl premiér Andrej Babiš (ANO). Prezident uvedl, že by byl pro, ale ve velmi omezené míře. "Rozhodně bych se nechtěl vracet ke státním podnikům obecně," řekl. Státem vlastněné podniky podle něj často nehospodaří racionálně.

Zeman kritizoval opozici, Kalouska označil za šaška

Zeman opět kritizoval opoziční politiky v souvislosti s jejich vyjádřeními ohledně vládních opatření k šíření nového typu koronaviru. Například Miroslava Kalouska prezident označil za "počmáraného šaška". Naopak ocenil činnost vlády a jmenovitě bránil před kritikou ministryni financí Alenu Schillerovou (za ANO).

Prezident zmínil čtyři kritiky vlády, které označil mimo jiné za "bahno" a "hlupáky". Šlo o senátora Pavla Fišera, Zbyňka Stanjuru (ODS), novináře Luboše Palatu a Kalouska, který podle něj svým nedávným výrokem o tom, že má pouze tři revolvery, "vyzval k ozbrojeném odporu proti vládě".

V souvislosti se Stanjurou, který vyzval k rezignaci Schillerovou, se Zeman ministryně zastal. "Ministryně Schillerová je skvělá ministryně financí a není žádný důvod k jejímu odvolávání," řekl. Dodal, že opozice by se v krizové situace měla chovat umírněně a zdržet se jinak obvyklých výpadů. Vedení státu podle něj dělá dobrou práci. "Chtěl bych velmi ocenit činnost vlády a podpořit vládu, protože si myslím, že si to zaslouží," uvedl prezident.

Na dotaz ohledně nedostatku ochranných pomůcek, které zpočátku stát nebyl schopen zajistit, uvedl, že je třeba brát v potaz výjimečnost situace. "Uvědomte si, že toto je bezprecedentní situace, kterou nikdo, dokonce ani my prognostici, neočekával," řekl. Stát nakonec podle něj i díky čínským dodávkám pomůcky zajistil. Na častou kritiku, že Češi si musí roušky šít sami, prezident uvedl, že doma ušité ústenky tvoří jednu tisícinu celkového počtu.

EU v epidemii koronaviru podle Zemana selhala,odkázal na šéfku EK

Evropská unie v epidemii nového typu koronaviru selhala, protože předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová se vyslovila proti uzavírání hranic. Prezident Otevření hranic by podle prezidenta znamenalo "výbuch epidemie".

Zeman uvedl, že je rád, že česká vláda hranice uzavřela. "Kdyby se hranice otevřely, tak to znamená výbuch epidemie nesrovnatelně větší, než když jsou uzavřené," řekl.

V rozhovoru pro agenturu DPA koncem března von der Leyenová řekla, že uzavírání hranic jednotlivými členskými státy koronavirus nezastavilo, naopak uškodilo mnoha firmám a přerušilo dodavatelské řetězce v Evropě. Pouze vnitřní trh unii přinesl takový blahobyt a sílu, uvedla.

Zeman: Od Číny jsme dostali výhodné podmínky, máme jí děkovat

Číně bychom měli děkovat za dodávky ochranných pomůcek, na jejich čekací listině bylo 80 zemí. Díky dobrým vztahům navíc České republika dostala výhodné podmínky ohledně ceny i rychlosti dodání. V rozhovoru pro deník Blesk to dnes řekl prezident Miloš Zeman.

"Čína byla jediná země, která byla schopna poskytnout tuto dodávku," řekl prezident. Dodal, že podle jeho informací Česko díky celkem dobrým vztahům dostalo přednostní pořadí a zlepšení cenových podmínek.

Některé evropské země podle něj úplně zakázaly vývoz ochranných pomůcek, Česká republika byla například jedinou zemí, která pomohla Španělsku. "Takže víte, ono s tou evropskou solidaritou to zdaleka není tak šťastné," řekl.

Kritiku v posledních týdnech vyvolal podle některých kritiků příliš servilní přístup české vlády k Číně v souvislosti s dodávkami a také kvalita pomůcek, které z dorazily. Prezident k tomu řekl, že s ohledem na velký objem dodávek, které z asijské velmoci chodí, se může stát, že se mezi pomůcky objeví nějaké méně kvalitní.