Zeman: Trumpovo chování byla zbabělost, odchází s ostudou

Lány/Praha - Chování amerického prezidenta Donalda Trumpa v souvislosti s násilnostmi v budově amerického kongresu byla zbabělost odcházejícího politika. Řekl to prezident Miloš Zeman v dnešním rozhovoru pro server Blesk.cz. Nevzpomíná si podle svých slov na jakéhkoli amerického prezidenta, který by odcházel s takovou ostudou. Na druhé straně se vyslovil proti cenzuře na internetu i proti zablokování Trumpova twitterového účtu.

Zeman poznamenal, že schopnost člověka je mimo jiné dána tím, že je schopen uznat porážku a porážkou se dokáže poučit. "Donald Trump neuznal porážku, nepoučil se, ale co horšího - vyštval do akce před Kapitol a nakonec do Kapitolu tisíce lidí. Tím nepřímo způsobil smrt těch asi pěti lidí, což většinou byli jeho stoupenci," řekl Zeman. "Byla to prostě zbabělost odcházejícího politika," dodal.

Na druhé straně konstatoval, že Trump pomohl Izraeli, a připomněl, že on sám je velkým stoupencem této země.

Násilné protesty příznivců končícího prezidenta Trumpa, kteří ve středu na několik hodin obsadili budovu amerického Kongresu, již dříve označil například premiér Andrej Babiš (ANO) za bezprecedentní útok na demokracii. Dění v Kapitolu odsoudili i další čeští politici.