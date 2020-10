Zeman: Svátek 28. října by měl být svátkem národní hrdosti

Praha - Státní svátek 28. října by měl být svátkem národní hrdosti. V televizním projevu to dnes řekl prezident Miloš Zeman. V předtočeném proslovu, který nahradil tradiční prezidentův projev při udílení státních vyznamenání ve Vladislavském sále, se omluvil vyznamenaným, že musel předání vyznamenání o rok odsunout. Seznam vyznamenaných Pražský hrad zveřejnil na svých stránkách, slavnostní ceremoniál se ale letos neuskuteční kvůli nepříznivé epidemické situaci. Projev prezidenta natočila televize Prima a CNN Prima News. Slovenská prezidentka Čaputová podporuje myšlenku, aby byl 28. říjen na Slovensku státním svátkem stejně jako v ČR. Řekla to CNN Prima News.

Zeman v projevu připomněl své nedávné televizní vystoupení, ve kterém lidi vyzval k dodržování vládních opatření proti šíření nového koronaviru. Vyslovil se v něm také pro pokutování těch, kteří vládní nařízení porušují.

Ke státnímu svátku 28. října řekl, že jeho smyslem je především oslava díla těch, kteří jsou vyznamenáni. Výrazné osobnosti podle něj stojí za dějinným pohybem, proto své projevy k 28. říjnu vždy zaměřoval na popis životních příběhů lidí, které se rozhodl ocenit. "Je mi líto, že to nemohu udělat i dnes, a velice se omlouvám jak vyznamenaným, tak jejich rodinným příslušníkům, že na základě zpřísněných opatření vlády jsem byl nucen odsunout slavnost 28. října na příští rok," řekl Zeman.

Dějiny podle něj tvoří lidé, kteří v životě něco dokázali. Řekl, že mezi ně nepatří pouze vyznamenaní na Pražském hradě. "Jsou to tisíce, desetitisíce, statisíce, miliony lidí, kteří svým způsobem mají za sebou úctyhodnou životní dráhu a mohou se ohlédnout za sebe a vidět, že tato dráha byla úspěšná," řekl. Vždy si proto přál, aby další osobnosti byly oceňovány na úrovni krajů, měst a obcí. "Já věřím, že ti, kdo se na mě dnes dívají, budou spolu se mnou slavit svátek 28. října jako jejich svátek, svátek jejich díla," dodal. Zároveň doplnil, že si lidé nemají všímat těch, kteří nic nedokázali a jen špiní práci druhých.

"Vážení spoluobčané, přejme si, aby svátek 28. října byl svátek národní hrdosti. Hrdosti, která je vytvářena všemi těmi, kdo pomáhají našemu národu k lepšímu životu. Přejme si, aby to byl svátek nás všech, a budu se těšit, že za jeden rok se opět setkáme ve Vladislavském sále Pražského hradu," zakončil projev Zeman.

Čaputová podporuje, aby byl 28. říjen na Slovensku svátkem

Slovenská prezidentka Zuzana Čaputová podporuje myšlenku, aby byl 28. říjen na Slovensku státním svátkem stejně jako v České republice. Řekla to dnes v rozhovoru na CNN Prima News. Očekává, že začátkem roku bude kvůli epidemii covidu-19 čelit podobnému dilematu jako její český protějšek Miloš Zeman, který dnes sice udělil státní vyznamenání, ale ceremoniální předání nechá s ohledem na vládní opatření až na příští rok.

Čaputová řekla, že 28. říjen považuje za velmi významný den. "Byl základem jednak vzniku Československé republiky, ale i samostatné slovenské státnosti, protože na jejím základě vznikla Slovenská i Česká republika," uvedla.

Na Slovensku není 28. říjen státním svátkem, Čaputová však řekla, že by mohl brzy získat stejnou vážnost a význam jako v Česku. "Je to seriózní zájem více představitelů politické moci, i těch, kteří jsou součástí vládní koalice. Předpokládám, že se to znovu dostane na stůl až se situace trochu uklidní po pandemii," řekla. Sama takový úmysl jednoznačně podporuje, dodala.

Slovenský parlament v minulosti hlasováním opakovaně odmítl zařadit 28. říjen mezi svátky. Změnit by se to mohlo již příští rok, pokud parlament schválí příslušný návrh koaličních poslanců. Předloni si Slovensko mimořádně připomenulo 100. výročí založení Československa státním svátkem, a to 30. října, na kdy připadá výročí přijetí Martinské deklarace. Tímto dokumentem se v roce 1918 slovenští představitelé přihlásili ke vzniku československého státu.