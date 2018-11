Jeruzalém - Český prezident Miloš Zeman ve svém projevu v izraelském parlamentu slíbil, že udělá vše pro to, aby byla otevřena česká ambasáda v Jeruzalémě. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu předtím Českou republiku označil za nejlepšího přítele Izraele v Evropě. Zeman na to odvětil, že ho překvapuje, že jen v Evropě, a vysloužil si potlesk.

"Nejsem diktátor, bohužel, ale slibuji, že se vynasnažím, abychom dosáhli třetího kroku po honorárním konzulátu a Českém domě (v Jeruzalémě), a můžete hádat, co ten třetí krok bude," řekl Zeman. Je prvním českým politikem, který hovořil v Knesetu k izraelským poslancům.

Hned na úvod prohlásil, že chce vyjádřit solidaritu s Izraelem a židovským lidem. Připomněl tři události z minulosti, kdy se evropské země otočily k Izraeli zády. Za jednu z nich označil fakt, že nedávno vystoupila v Evropském parlamentu "teroristka z Palestiny". "Je to ostuda pro Evropský parlament i pro všechny Evropany," uvedl.

"My, Evropané, a nyní nemluvím o Americe, hovořím o Evropské unii, jsme někdy zbabělci a více se zdráháme. Zní to velmi nezdvořile? Ale je to řečeno přímo," řekl Zeman a dodal, že "je nezbytné vyjadřovat vždy solidaritu s Izraelem, protože zrada Izraele představuje zradu nás samotných".

V sále během projevu, který Zeman pronášel v angličtině, chyběla zhruba třetina zákonodárců. Izraelská média již dříve informovala, že poslanci Společné kandidátky, což je koalice čtyř arabských parlamentních stran, se rozhodli řeč českého prezidenta bojkotovat. Svůj krok odůvodnili tím, že Zeman se staví proti vzniku palestinského státu podle hranic z roku 1967 s východním Jeruzalémem jako jeho metropolí.

Z galerie řeč sledovaly desítky členů české delegace i izraelští novináři. Prostředí v izraelském parlamentu bývá někdy dosti bouřlivé, nicméně při Zemanově vystoupení projevovali přítomní pouze souhlas a na závěr tleskali vestoje. Izraelský deník The Times of Israel podotkl, že Zemanova řeč byla na zahraniční návštěvu nezvykle krátká, trvala jen necelých osm minut.

Netanjahu v Knesetu označil českého prezidenta za "velkého lídra, který hájí pravdu". "Dojal jste nás, když jste ve svém projevu k sedmdesátiletému výročí založení Izraele řekl 'příští rok v Jeruzalémě'," řekl izraelský ministerský předseda na Zemanovu adresu. "Byl jste jedním z prvních vůdců této generace, který uznal Jeruzalém za izraelské hlavní město," dodal.

Zemanův mluvčí na twitteru uvedl, že prezident dnes obdržel z rukou ministra pro Jeruzalém Zeeva Elkina významné vyznamenání Obránce Jeruzaléma. "Slavnostnímu aktu, který proběhl v Knesetu, byl přítomen izraelský premiér Benjamin Netanjahu a další představitelé Státu Izrael," napsal mluvčí.

Zeman do židovského státu přiletěl v neděli. Položil květiny u hrobu významného sionisty Theodora Herzla a večer se setkal s podnikateli. Dnes ho ještě čeká státní večeře. V úterý poobědvá s premiérem Netanjahuem a odpoledne slavnostně otevře Český dům v Jeruzalémě.

Český dům bude sloužit jako první krok k přesunu ambasády této východoevropské země, jedné z nejpřátelštějších k Izraeli na evropském kontinentu, z Tel Avivu do Jeruzaléma, poznamenal k návštěvě izraelský deník The Jerusalem Post.

Prezident Zeman: Hamás je teroristická organizace

Prezident Miloš Zeman nevidí Pásmo Gazy jako nezávislý stát, protože tamější vládní hnutí Hamás vnímá jako teroristickou organizaci. Řekl to dnes izraelskému prezidentovi Reuvenu Rivlinovi. Zároveň ho pozval na další návštěvu České republiky.

Video: Hamás je teroristická organizace, řekl Zeman

26.11.2018, 17:00, autor: Karel Čapek, zdroj: ČTK

Zeman Rivlinovi řekl, že ho inspirovala jeho myšlenka o Izraeli jako jednom státě se dvěma národy. Myšlenku označil za provokativní. "Všechny velké a hluboké myšlenky jsou provokativní," řekl. Je proto zvědav na Rivlinovy argumenty. "Protože mnoho desetiletí je tady diskuze o dvou nezávislých státech. Ale popravdě já vůbec nevidím nezávislý stát v Gaze, protože vnímám Hamás jako teroristickou organizaci a ne jako stát," řekl Zeman při společném vystoupení s Rivlinem před zahájením vlastního jednání.

Poznamenal, že Českou republiku pojí s Izraelem konkrétní a ne jen formální přátelství. Rivlina pozval na další návštěvu Česka. Izrael označil za svou "druhou zemi" a vyjádřil přání, aby se Česko stalo druhou zemí i pro Rivlina. Ten mu odpověděl, že pokud bude ČR jeho druhou zemí, stane se golemem.

Podle Rivlina je česko-izraelské přátelství velmi silné, ocenil spolupráci například v technologiích nebo investicích. Poznamenal, že společné přátelství je v současné době potřeba více než dříve.

Po vyjádření pro média se oba prezidenti odebrali na setkání národních delegací. Ředitel zahraničního odboru Rudolf Jindrák ČTK řekl, že tématem jednání byla například vědecká a obchodní spolupráce, mluvilo se také o složité bezpečnostní situaci v regionu. Během jednání padl příslib, že by se v prvním čtvrtletí příštího roku mohly opět sejít na společném jednání česká a izraelská vláda. O schůzku česká strana dlouhodobě usiluje, v minulosti již k podobným schůzkám došlo.

Rivlin také poděkoval za podporu, kterou Československo Izraeli poskytlo při jeho vzniku před 70 lety. Vyzdvihl i podporu izraelským institucím ve světových organizacích. Česká diplomacie platí v Evropské unii za jednoho z nejbližších izraelských spojenců. Tématem jednání byl i případný přesun české ambasády z Tel Avivu do Jeruzaléma.

Zeman stěhování velvyslanectví dlouhodobě podporuje, na stranu Izraele se postavil opakovaně i při jiných příležitostech. Při nedělním setkání s českými podnikateli zahájil svůj projev izraelským souslovím "ami jahudi", které znamená "jsem žid". "Je to v podstatě parafráze výroku (amerického prezidenta Johna) Kennedyho Ich bin ein Berliner. Jsem sice árijec, alespoň se tak domnívám, ale býti Židem znamená sdílet úctu ke statečnému národu, a proto ami jahudi," řekl Zeman podle přepisu jeho projevu uveřejněném na stránkách Pražského hradu.

Zeman do Izraele přiletěl v neděli společně s předsedou Poslanecké sněmovny Radkem Vondráčkem a čtyřmi ministry včetně místopředsedy vlády a ministra životního prostředí Richarda Brabce nebo ministryně průmyslu a obchodu Marty Novákové. Položil květiny u hrobu významného sionisty Theodora Herzla, večer se pak setkal s podnikateli. Dnes odpoledne navštíví Kneset, kde pronese projev. Poté se zúčastní státní večeře. V úterý poobědvá s premiérem Benjaminem Netanjahuem a odpoledne otevře Český dům.