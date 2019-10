Zeman slíbil, že podepíše rozpočet, když jej Sněmovna schválí

Praha - Prezident Miloš Zeman podepíše návrh státního rozpočtu na příští rok, pokud Sněmovna tuto normu schválí. Zeman dnes před poslanci ve vystoupení k rozpočtu ale také vyjádřil výhrady k rozsahu podpory obnovitelných zdrojů energie a k počtu státních úředníků. Vyslovil se za konec daňových výjimek.

Česká ekonomika má podle prezidenta rezervy 318 miliard korun, které by byly využitelné pouze tehdy, kdyby se podařilo zrušit veškeré daňové výjimky. Za každou z nich ale podle Zemana stojí lobbistická skupina, která bude o tuto výhodu bojovat. "Paní ministryně (financí Alena) Schillerová už veřejně oznámila, že chce zrušit některé daňové výjimky v rozsahu několika desítek miliard, a já to vřele vítám", řekl Zeman.

Prezident připomněl, že na "batoh" dotací na obnovitelné, zejména solární zdroje energie z dob vlády Mirka Topolánka, upozorňuje neustále. Řešení je podle Zemana několik, zmínil solární daň nebo snížení výkupních cen této energie. Úspory by mohly podle prezidenta představovat několik miliard korun. Kdybychom nebojovali proti těmto výdajům, mohly by trvat 20 let, podotkl. Zopakoval svůj názor, že šlo o "tunel" a dotace jdou do kapes solárních baronů.

Ohledně počtu státních úředníků Zeman poukázal na letošní zrušení Fondu dalšího vzdělávání, který působil pod ministerstvem práce a sociálních věcí a zaměstnával šest stovek lidí. Měly by tak podle prezidenta postupovat i další resorty. Zeman se krátce zmínil také o sociálních dávkách. Zopakoval svůj názor, že lidé, kteří odmítnou nabízenou práci, by žádné dávky dostávat neměli.

Část vystoupení Zeman věnoval vnějším ekonomickým vlivům, když poukázal na obchodní nebo celní válku mezi Spojenými státy a Čínou a mezi Spojenými státy a Evropskou unií i na ochlazování německé ekonomiky. Jedním z důvodů situace v Německu je podle něho odstavování nynějším elektráren a přechod na drahé zdroje. Přál by si, aby Česko "nezachvátilo podobné klimatické šílenství".

Prezidentův projev, který pronesl tradičně bez písemných poznámek, trval zhruba 12 minut. K řečnickému pultu, u něhož stál, Zemana doprovodili dva členové ochranné služby.

Zeman podpořil sněmovní kritiku tureckého vpádu do Sýrie

Prezident Zeman ve svém projevu k poslancům také podpořil stanovisko Sněmovny, která před týdnem odsoudila tureckou invazi do Kurdy obývané oblasti Sýrie jako porušení mezinárodního práva.

"Plně souhlasím se stanoviskem této Poslanecké sněmovny ve věci boje kurdského národa proti turecké okupaci," uvedl Zeman bez dalších podrobností.

23.10.2019, 11:30, autor: Hynek Beran, zdroj: ČTK

Při odchodu ze sálu Zeman sám svůj projev hodnotil jako stručný. "Jindy povídám," řekl svému doprovodu cestou na krátké jednání s šéfem Sněmovny Radkem Vondráčkem (ANO). Kvitoval, když se dozvěděl, že řečnil zhruba 12 minut.

Sněmovna minulé úterý odsoudila tureckou invazi do Sýrie jako porušení mezinárodního práva. Uložila premiérovi Andreji Babišovi (ANO), aby prosazoval v Evropské unii ekonomicko-politická opatření proti Turecku. Opatření by měla být taková, aby donutila Turecko vojenské operace zastavit.

Poslanci také podpořili rozhodnutí vlády o pozastavení vývozních licencí na vojenský materiál. Odmítli výhrůžky Turecka státům Evropské unie, že uvolní cestu migrantům do Evropy.

Turecko zahájilo vojenskou operaci v severovýchodní Sýrii před dvěma týdny poté, co americký prezident Donald Trump nařídil z oblasti stáhnout americké vojáky. Ankara tvrdí, že cílem operace je vyčistit oblast u tureckých hranic od teroristů, za něž označuje syrské kurdské milice. Chce údajně u turecko-syrské hranice vytvořit bezpečnostní pásmo, kam hodlá dopravit z Turecka velkou část ze 3,6 milionu syrských uprchlíků. Spojené státy zavedly kvůli invazi proti Turecku sankce. Státy EU se domluvily na koordinaci zákazu vývozu zbraní.

Na základě mezinárodního tlaku se Turecko ve čtvrtek rozhodlo pro pětidenní klid zbraní v severní Sýrii, aby se z bezpečnostní zóny u syrsko-turecké hranice mohli stáhnout bojovníci kurdských milic. Lhůtu v úterý prodloužilo o 150 hodin, tedy o dalších pět dní. Splnění tohoto ujednání poté budou kontrolovat společné hlídky tureckých a ruských vojáků.

Evropská komise označila tureckou operaci za další překážku v mírovém procesu. Trump prohlásil, že USA neschvalují tureckou ofenzivu a Ankaře jasně řekly, že operaci považují za špatný nápad. Podle kurdské autonomní správy počet uprchlíků před tureckou ofenzivou přesáhl 275.000.

Poslance zaujala Zemanova slova o daňových výjimkách a energetice

Z projevu prezidenta Zemana ve Sněmovně k návrhu rozpočtu na příští rok zaujala část poslanců slova o rušení daňových výjimek, energetice a debatě o klimatické změně. Podle vicepremiéra a předsedy ČSSD Jana Hamáčka byl projev standardní a očekávatelný. Podobnost projevu s řečí, kterou Zeman pronesl před poslanci před rokem, vyplývá podle Hamáčka z obdobné struktury letošního a příštího rozpočtu.

"Je důležité, že prezident podpořil rozpočet, řekl, že je připraven ho podepsat. Drobná kritika jsou věci, které vláda řeší," řekl Hamáček novinářům.

Exministr financí Miroslav Kalousek (TOP 09) v ohlasech na sociálních sítích zmínil prezidentův návrh zvýšení daní. "Doporučuje zvýšit daňovou zátěž právnických i fyzických osob o 318 miliard za rok. Jsem přesvědčen, že by to výrazně poškodilo jak českou ekonomiku, tak většinu občanů a rodin," uvedl na twitteru. Podle Hamáčka taková výše není ani reálná.

Podle předsedy opoziční ODS Petra Fialy se Zeman zachoval jako gentleman, když přišel do Sněmovny podpořit "rozpočtový paskvil". "Ve svém projevu takřka nic neřekl, ale ani se mu vlastně nedivím, chválit na rozpočtu není co. Kdyby měl mluvit pravdu, musel by ho paní ministryni (Aleně Schillerové, za ANO) hodit na hlavu," napsal na twitter.

Lidovecký poslanec Marian Jurečka se pozastavil nad kritikou prezidenta ohledně počtu státních zaměstnanců nebo krácení daňových výjimek. "Tak nevím, kritizovat výdaje resortů a počty lidí OK, ale mezitím si v posledních letech nechat zvyšovat výdaje prezidentské kanceláře... trošku chucpe," napsal na twitteru.

Ohledně rušení daňových výjimek by měl Zeman podle Jurečky říct které myslí. Poslanec upozornil, že mezi výjimkami je i sleva na poplatníka nebo podpora pracujících rodičů. Jurečkův stranický kolega Jiří Mihola dal prezidentovi za pravdu v případě kritiky "nabobtnalé armády zbytečných úředníků" a státní podpory solární energetiky.