Nový Kostel (Chebsko) - Středeční rozhodnutí Senátu odmítnout nominaci Aleše Gerlocha na ústavního soudce podle prezidenta Miloše Zemana uškodilo Ústavnímu soudu. O dalším kandidátovi, kterého navrhne, bude přemýšlet. Prezident to řekl na tiskové konferenci při ukončení návštěvy Karlovarského kraje.

Zeman poděkoval senátnímu ústavně-právnímu výboru, který nominaci doporučil. Stejně tak poděkoval senátorům z klubů hnutí ANO a ČSSD, kteří Gerlocha podpořili. "A pokud opoziční kluby si prožily pětiminutovku své herostratovské slávy, tak uškodily ne mně, ale uškodily především Ústavnímu soudu, protože ten mohl mít skvělého odborníka, mimochodem už z roku 2006 právníka roku," řekl prezident. Gerloch byl v roce 2006 oceněn jako právník roku v oblasti veřejného práva, o dva roky později obdržel stříbrnou medaili Antonína Randy.

Zeman připomněl, že v minulosti neúspěšně navrhoval na ústavní soudce Miloslava Výborného a Jana Sváčka. "Tak jsem pokrčil rameny a navrhl jsem někoho jiného. Tak to učiním i nadále, nebudu trucovat, ale samozřejmě budu přemýšlet," řekl. Kromě toho horní komora v květnu 2014 také odmítla Zemanovu nominaci Jiřího Nykodýma. "Aniž bych chtěl urazit kohokoli, kdo přijde po profesoru Gerlochovi, obávám se, že ve srovnání s ním přece jenom ta jeho znalost ústavního práva nebude tak hluboká," dodal Zeman.

Gerlochovu kandidaturu Senát neschválil v tajné volbě. Dostal 19 ze 64 odevzdaných hlasů. Důvodem odmítnutí byly zřejmě pochybnosti senátorů o Gerlochově morální integritě, kterou vyjádřili hlavně zástupci lidovců, Starostů, TOP 09 a uskupení Senátor 21.

Například lidovecký senátor Zdeněk Papoušek před volbou poukázal na Gerlochův vstup do předlistopadové komunistické strany v období normalizace. Marek Hilšer z klubu Starostů zase upozornil na to, že Gerloch ve svém životopise neuvedl své práce před rokem 1995 ani to, že působil na vysokých školách, které produkovaly "turbostudenty z řad politiků a policistů". Gerloch se hájil tím, že do skandálů těchto škol nebyl zapleten a že v životopise uvedl podle zvyklostí jen své publikace za uplynulých deset let.

Ústavních soudců zatím zůstává jen 14. Nový ústavní soudce má nahradit Jana Musila, který koncem ledna Ústavní soud opustil ze zdravotních důvodů.