Zeman šéfa BIS Koudelku opět nepovýší, řekl MfD

Praha - Ředitele Bezpečnostní informační služby (BIS) Michala Koudelku prezident Miloš Zeman ani napopáté nepovýší do generálské hodnosti. Ostatní kandidáty, které vláda navrhla, prezident povýší. Zeman to řekl Mladé frontě Dnes. Kontrarozvědku, která ve svých zprávách opakovaně upozorňuje na nebezpečí ruských či čínských špionů, prezident často kritizuje.

Ani čtyři předchozí návrhy vlády na Koudelkovo povýšení Zeman v minulosti nevyslyšel. Premiér Andrej Babiš (ANO) v říjnu 2018 tvrdil, že mu hlava státu Koudelkovo povýšení slíbila. Kabinet navrhoval Koudelku povýšit z hodnosti plukovníka na brigádního generála.

Proti ostatním lidem navrženým na povýšení prezident námitky nemá. "Všichni projdou," řekl deníku.

Vláda počátkem října také navrhla povýšit do hodnosti generálmajora policejního prezidenta Jana Švejdara a jeho náměstka Martina Vondráška. Hodnosti brigádního generála by se měl dočkat ředitel středočeských hasičů Miloslav Svatoš a zástupce velitele Záchranného útvaru Hasičského záchranného sboru ČR David Kareš. Na povýšení do hodnosti generálporučíka je navržen ředitel Vězeňské služby Petr Dohnal a na brigádní generálku ředitelka Věznice Světlá nad Sázavou Monika Myšičková. Ministerstvo financí navrhlo, aby se zástupce generálního ředitele celníků Pavel Kotraba stal brigádním generálem.

Ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO) navrhl mimo jiné jmenovat do hodnosti generálporučíka zástupce náčelníka generálního štábu armády Miroslava Hlaváče a velitele velitelství pro operace Josefa Kopeckého. "Jmenování generálů je tradiční a důležitou událostí. A protože v květnu kvůli pandemii neproběhlo, obsahuje nyní návrh jedenáct jmen. Bez výjimky jsou to vojáci, kteří precizně plní své úkoly a během profesní kariéry v ozbrojených silách dosahují vynikajících výsledků," uvedl v tiskové zprávě Metnar.

Do hodnosti generálmajora by měl být povýšen šéf vojenských zpravodajců Jan Beroun, jeho první zástupce Libor Jílek, velitel pozemních sil Ladislav Jung a zástupce velitele velitelství pro operace Petr Procházka. Na povýšení na brigádního generála navrhuje Metnar ředitele Agentury logistiky Stanislava Hudečka, ředitele sekce zpravodajského zabezpečení Vladimíra Langa, náčelníka Vojenské policie Miroslava Murčeka, ředitele sekce SHAPE zahraničního pracoviště Mons Romana Náhončíka a velitele 21. základny taktického letectva Petra Tománka.

Prezident generály každoročně povyšuje u příležitosti státních svátků 8. května a 28. října. Letošní květnové jmenování generálů se kvůli pandemii koronaviru neuskutečnilo, říjnový termín zatím odložen nebyl.