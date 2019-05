Zeman se zúčastní schvalování rozpočtu ve vládě i ve Sněmovně

Lány (Kladensko) - Prezident Miloš Zeman se zúčastní jednání vlády i Sněmovny, když budou schvalovat návrhu státního rozpočtu na příští rok. Po schůzce s hlavou státu na lánském zámku to novinářům řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Ministerský předseda předal prezidentovi prezentaci návrhu, který předpokládá stejně jako letos schodek 40 miliard korun.

"Rozpočet je velice ambiciózní a prorůstový," uvedl Babiš, podle kterého prezident klade důraz na investice. Podrobně chce premiér spolu s ministryní financí Alenou Schillerovou (za ANO) představit Zemanovi návrh rozpočtu koncem června rovněž v Lánech.

Nyní představené parametry rozpočtu předpokládají například zvýšení rodičovského příspěvku o 80.000 korun na 300.000 Kč, růst důchodů v průměru o 900 korun a investic na 135 miliard korun z letošních 122,3 miliardy korun. Úřady by měly ušetřit deset procent na provozních výdajích, příjmy státu by měla posílit digitální a zvýšená spotřební daň nebo další vlna elektronické evidence tržeb.

V návrhu chybí jen rozhodnutí o navýšení výdělků. Růst platů ve veřejné sféře by měli zástupci vlády, zaměstnavatelů a odborů projednat za týden. První verzi návrhu rozpočtu by měla vláda projednat na mimořádné schůzi poslední květnový den. Konečné vládní znění musí kabinet poslat do Sněmovny do konce září.