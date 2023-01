Zeman se zatím Šarapatkovi nemusí omlouvat, rozhodl Nejvyšší soud

Praha - Prezident Miloš Zeman se zatím nemusí omlouvat svému bývalému poradci Zdeňku Šarapatkovi za výrok, že ho z úřadu vlády před lety vyhodil pro neschopnost. Nejvyšší soud vyhověl prezidentově návrhu na odklad vykonatelnosti verdiktu, podle kterého se má Zeman Šarapatkovi omluvit. Na dotaz ČTK to uvedl Zemanův advokát Marek Nespala. Šarapatka na twitteru napsal, že soudní rozhodnutí ukazuje, že Zeman je občanem jiné kategorie.

Omluvu Zemanovi pravomocně nařídil soud. Ve stanovené lhůtě se ale prezident neomluvil a Nespala podal dovolání k Nejvyššímu soudu. Současně se na soud obrátil se žádostí, aby odložil vykonatelnost rozhodnutí o omluvě, dokud sám verdikt nepřezkoumá. Šarapatka kvůli vymáhání omluvy podal na prezidenta exekuční návrh.

Nejvyšší soud neveřejně rozhodl o návrhu na odklad vykonatelnosti ve čtvrtek. Výsledek nechtěl oznámit, dokud rozhodnutí nedoručí účastníkům řízení.

"Mohu potvrdit, ze včerejšího dne (ve čtvrtek) Nejvyšší soud České republiky vyhověl návrhu pana prezidenta na odklad vykonatelnosti rozhodnuti o povinnosti k omluvě. Jelikož věcí samou se bude senát Nejvyššího soudu zabývat až následně, nepovažuji za vhodné se k naši argumentaci blíže vyjadřovat," uvedl Nespala.

Dnes dopoledne soud zpřístupnil stručné odůvodnění. Poukazuje v něm na to, že neprodleným výkonem rozhodnutí by Zemanovi hrozila závažná újma, odvíjející se od povahy uložené povinnosti, tedy omluvy. "Lze přisvědčit dovolateli, že její splnění je ve své podstatě nevratné, neboť zaslání písemné omluvy poštou by nebylo v případě úspěchu dovolání reparovatelné," stojí v usnesení. Soud zároveň zdůraznil, že odklad vykonatelnosti nepředjímá konečný výsledek dovolacího řízení.

Soudní rozhodnutí o odkladu podle Šarapatky ukazuje na to, že Zeman je "občanem jiné kategorie". Uvedl, že "pokoutní schůzky" předsedy a místopředsedy Nejvyššího soudu s hradním kancléřem Vratislavem Mynářem nesou podle něj ovoce.

"Exekuci, kterou jsem měl šanci domoci se pravomocné omluvy, (soud) zakázal a musím čekat na rozhodnutí o Zemanově dovolání. Že přijde, až mu skončí mandát, lze tušit. Jak by dopadl exekuční návrh na kohokoliv z nás také. Zeman je ale občanem jiné kategorie," uvedl Šarapatka.

Prezident v listopadu 2017 v televizi Barrandov řekl, že Šarapatku vyhodil pro neschopnost. Šarapatka ale v době, kdy byl Zeman premiérem, odešel z úřadu vlády po dohodě.

Bývalý poradce u soudů už dříve docílil omluvy za výrok od státu, konkrétně ministerstva financí, Ústavní soud ale rozsudky následně zrušil s tím, že za výroky nese odpovědnost Zeman jako soukromá osoba. Šarapatka proto podal novou žalobu mířící na prezidenta, které soudy pravomocně vyhověly.