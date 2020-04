Zeman se zastal Mynáře ohledně čínského dopisu i zabijačky

Praha - Prezident Miloš Zeman se zastal hradního kancléře Vratislava Mynáře v souvislosti s kauzou dopisu od čínské ambasády i ohledně zabijačky, kterou si Mynář uspořádal v Osvětimanech. V rozhovoru pro rádio Frekvence 1 dnes Zeman připomněl kancléřovo prohlášení, že informace o dopisu je lživá. K zabijačce uvedl, že prase by jinak pošlo hlady.

Deník N tvrdí, že Kancelář prezidenta republiky si prostřednictvím Mynáře objednala od čínské ambasády výhružný dopis bývalému šéfovi Senátu Jaroslavu Kuberovi (ODS) kvůli jeho zamýšlené cestě na Tchaj-wan. Dokument, v němž měla čínská ambasáda hrozit trestem Kuberovi i českým firmám v Číně, pokud se cesta uskuteční, odsoudila řada českých politiků. Kuberův nástupce Miloš Vystrčil (ODS) se minulý týden obrátil dopisem na Zemana a vyjádřil s postupem Mynáře nespokojenost.

Zeman dnes uvedl, že Vystrčilův dopis obdržel a že už na něj reagoval. "Pan kancléř veřejně prohlásil, že Deník N lže a že k ničemu takovému nedošlo. Tak co chcete víc?" zeptal se.

Mynář už dříve uvedl, že dokument nebyl dopisem, který by byl adresován Kuberovi, ale písemným stanoviskem Číny.

Prezident se krátce vyjádřil i k zabijačce, kterou Mynář v době nouzového stavu kvůli koronaviru uspořádal ve své restauraci bez vědomí hygieniků. Akce se zúčastnilo šest lidí včetně osvětimanského starosty. Mynář se hájí tím, že prase bylo potřeba zabít, jelikož bylo nemocné a uhynulo by. Uvedl také, že účastníkům páteční zabijačky nechal udělat rychlotesty na přítomnost koronaviru.

Zeman řekl, že se o zabijačce dozvěděl až následně. "To prase nebylo nemocné. To prase bylo hladové, a to proto, že penzion je zavřený, takže zbytky potravin, kterými se krmilo, neexistují. A prase by umřelo hlady. Pojďme od toho a budeme se bavit o důležitějších věcech," odpověděl na dotaz moderátora.

Zabijačkou kancléře Mynáře se bude zabývat krajská hygienická stanice ve Zlíně. Podle serveru iRozhlas.cz jí to zadal ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Ministr připomněl, že hromadné akce jsou nyní zakázány. "V tomto směru jsem už komunikoval s krajskou hygienickou stanicí ve Zlíně, a ta to prověřuje. A samozřejmě pokud nebyl dodržen zákon, tak to bude muset řešit," řekl Vojtěch, podle kterého použití rychlotestů nebylo v případě účastníků zabijačky úplně standardní.