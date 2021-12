Zeman se v pondělí setká s kandidátem na ministra zemědělství Nekulou

Praha - Prezident Miloš Zeman se v pondělí setká v Lánech s kandidátem na ministra zemědělství Zdeňkem Nekulou (KDU-ČSL). ČTK to dnes potvrdil prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček. Nekula nebyl jako jediný kandidát v polovině prosince jmenován do vlády Petra Fialy (ODS). Důvodem byla koronavirová nákaza, která mu zabránila v setkání s prezidentem. Pražský hrad již dříve avizoval, že jmenování se uskuteční v lednu. Jmenovací ceremoniál by se mohl v Lánech konat v úterý dopoledne.

Ministerstvo dočasně místo Nekuly řídí jeho stranický šéf, vicepremiér a ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL). Ve své dočasné funkci již například odvolal generálního ředitele státního podniku Lesy ČR Josefa Vojáčka.

Zeman před jmenováním Fialovy vlády pozval na pohovor všechny budoucí členy jeho kabinetu. Kvůli nákaze onemocněním covid-19 je přijímal zpoza plexisklové bariéry. Nekula měl před schůzkou pozitivní test na koronavirus, setkání se proto neuskutečnilo a bylo odloženo. Naplánováno je na pondělní dopoledne. Jmenování by se pak mělo uskutečnit druhý den. Podle Ovčáčka nebude kvůli epidemické situaci vypsán fototermín a Pražský hrad osloví omezený počet redakcí.

Jednapadesátiletý Nekula absolvoval Vysokou školu zemědělskou v Brně, je starostou obce Těšetice na Znojemsku. V letech 2012 až 2016 byl zastupitelem Jihomoravského kraje, několik let také působil v dozorčí radě Exportní garanční a pojišťovací společnosti (EGAP) a v letech 2016 až 2018 byl předsedou představenstva státního Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu (PGRLF).