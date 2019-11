Zeman se sejde s Maláčovou, debatovat by mohli o návrzích MPSV

Praha - Prezident Miloš Zeman se dnes odpoledne na Hradě sejde s ministryní práce Janou Maláčovou (ČSSD). Debatovat by mohli o novinkách v resortu práce a sociálních věcí a chystaných změnách. Ministerstvo pracuje na revizi dávek, prosazuje navýšení minimální mzdy a životního minima či přeměnu dětských skupin na jesle. Hlava státu by pak v brzké době mohla podepisovat novelu se zvýšením rodičovské. Zeman se v minulosti zajímal třeba o klokánky či o fungování hospiců.

Podle tiskového odboru ministerstva práce patří dnešní setkání k pravidelným schůzkám prezidenta s ministryní. Maláčová se k nim dosud příliš nevyjadřovala. Hrad na svém webu uvedl, že Zeman přijal ministryni na její žádost loni v polovině října, letos v červenci a před měsícem.

Sněmovna schválila minulý týden novelu s navýšením rodičovské od ledna o 80.000 korun na 300.000 korun pro rodiče novorozenců i pro ty, kteří budou příspěvek zrovna pobírat. Změny ještě neplatí. Čekají na projednání v Senátu a pak na Zemanův podpis. Návrh změn dávek chce ministryně zveřejnit v prosinci. Podle dosavadních informací by se vyplácení mělo zpřísnit. Resort navrhl také tři verze navýšení minimální mzdy z 13.350 korun o 1150, 1350, nebo 1650 korun. Rozhodovat bude vláda. Maláčová prosazuje růst životního minima, a to od ledna o 13 procent. Plánuje změnit i dosavadní dětské skupiny na jesle, které by financoval stát.