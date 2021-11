Zeman se sejde s Fialou, proberou kandidáty na ministerské posty

Praha - Prezident Miloš Zeman dnes v Ústřední vojenské nemocnici (ÚVN) přijme předsedu ODS a kandidáta na budoucího premiéra Petra Fialu. Schůzka je naplánována na 16:00. Fiala prezidentovi předloží seznam kandidátů na ministerské posty. Zároveň mu chce sdělit, že kabinet koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a Pirátů se Starosty a nezávislými (STAN) je připraven okamžitě převzít moc.

Zeman 5. listopadu v rozhovoru pro Frekvenci 1 řekl, že se jmenováním Fialy premiérem nebude problém. Nesdělil ale, zda jmenuje vládu ve složení, které Fiala navrhne. Ujistil však, že udělá vše pro to, aby nová vláda vznikla co nejrychleji.

Fiala dostal od stran pravděpodobné budoucí vládní koalice v úterý všechny ministerské nominace, veřejně jména zatím nesdělil. Chce to udělat až poté, co s nimi seznámí prezidenta. Doufá v to, že schůzka se Zemanem přinese konkrétní harmonogram dalšího postupu směřujícího ke jmenování vlády.

Vykonáváním funkce prezident v souladu s ústavou minulý čtvrtek prozatímně pověřil vládu Andreje Babiše (ANO), která předtím schválila svou demisi.

Zeman se v ÚVN léčí od 10. října, v pondělí byl převezen na oddělení dlouhodobé péče. Důvodem je především to, aby mohl přijímat návštěvy. V pondělí přijal Babiše, v úterý se Zeman setkal se slovenskou prezidentkou Zuzanou Čaputovou. Dnes má prezident také v plánu natáčení rozhovoru s Novou, který televize odvysílá od 20:00.