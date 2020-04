Zeman se sejde s Babišem, budou jednat o koronaviru

Praha - Prezident Miloš Zeman se dnes večer v lánském zámku sejde k pravidelnému jednání s premiérem Andrejem Babišem (ANO). Debatovat by měli především o vývoji epidemie koronaviru v Česku. Zeman v minulosti opakovaně vyjádřil podporu krokům, které Babišova vláda proti epidemii podniká.

V souvislosti s restriktivními opatřeními, která vláda přijala a která nyní začala postupně uvolňovat, Zeman dříve řekl, že přednost musí mít ochránění lidských životů. Kritizoval například návrhy na rychlý návrat žáků do škol, vyjádřil také podporu tomu, aby české hranice zůstaly na rok uzavřené. Kabinet zákaz vycestování minulý týden zrušil, ministerstvo zahraničí ale cesty mimo republiku nadále nedoporučuje a upozorňuje na to, že řada zemí ani neumožňuje cizím občanům vstup do země.

Prezident a premiér se scházejí pravidelně každý měsíc, naposledy byl Babiš za Zemanem v Lánech 20. března. Tehdy ocenil Zemanovy kontakty v Číně, když podle ministerského předsedy pomohly dostat do Česka v době epidemie koronaviru ochranné zdravotnické pomůcky.