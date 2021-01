Zeman se sejde na novoročním obědě se šéfem Sněmovny Vondráčkem

Praha - Prezident Miloš Zeman se dnes sejde při novoročním obědě s předsedou Sněmovny Radkem Vondráčkem (ANO). Vondráček očekává, že bude s hlavou státu mluvit o blížících se sněmovních volbách, o koronavirové krizi i o zahraniční politice.

Na oběd nebyl pozván předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS). V minulých letech se účastnili novoročního setkání s prezidentem na Hradě šéfové obou parlamentních komor. Loni a předloni obědvali se Zemanem Vondráček a Jaroslav Kubera (ODS), který loni v lednu náhle zemřel.

Loni se na Hradě mluvilo například o Kuberově plánované cestě na Tchaj-wan. Zeman tehdy trval na stanovisku, že chystaná cesta není v ekonomickém zájmu České republiky. Kubera naopak poukazoval na to, že by se nejednalo o protičínskou návštěvu a zájmy Česka by neohrozila. Na Hradě dostal dopis z čínského velvyslanectví s varováním před misí.

Tchaj-wan, který Čína pokládá za svou součást, loni navštívil v pozici předsedy Senátu Vystrčil. Předseda Senátu po této cestě v září uvedl, že Zeman při kritice mise třikrát lhal.

Zeman zval předsedy parlamentních komor na novoroční obědy pravidelně, podobně jako jeho předchůdci. Výjimkou byl rok 2018, Vondráček ani tehdejší šéf horní komory Milan Štěch (ČSSD) pozvání nedostali. Mluvčí prezidenta to zdůvodnil zaneprázdněností Zemana, který obhajoval své místo v čele státu.