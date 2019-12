Zeman se označil za kacíře debaty o klimatické změně

Lány (Kladensko) - Prezident Miloš Zeman v dnešním vánočním poselství uvedl, že se považuje za kacíře debaty o změnách klimatu, ze které se podle jeho názoru stává nové náboženství. V tradičním projevu Zeman řekl, že si není jist, zda rozhodujícím faktorem oteplení planety je činnost člověka. Varoval před tím, aby se pod vlivem opatření na ochranu klimatu nestal z Evropské unie ekologický skanzen s nižší životní úrovní obyvatel.

Zeman dodal, že by si také nepřál, aby se v unii prosadilo tzv. zelené bankovnictví. "To znamená, že úvěry nebudou poskytovány podle bonity investičních projektů, ale podle zelené ideologie," uvedl. V otázkách klimatické změny je podle Zemana nutné, aby lidé nezůstávali "v bublinách svých názorů". "Ale abychom dokázali přemýšlet i o argumentech opačných," uvedl.

Prezident uvedl, že již miliony let se na planetě střídají teplá a chladná období. "Uvádí se, že před několika miliony let dokonce byla průměrná teplota na zeměkouli o tři stupně vyšší, než je dnes. Nejsem si jist, zda rozhodujícím faktorem globálního oteplení je lidská činnost, a nikoliv přírodní zákony, pohyb zemské osy a další kosmické vlivy," konstatoval.

Ilustrovat by se podle něj tyto úvahy daly na případu Grónska. "Před tisíci lety bylo bohatým ostrovem s pastvinami, stády dobytka, čtrnácti farnostmi. Pak přišla malá doba ledová a obyvatelé Grónska zemřeli, dílem hlady a dílem zimou," uvedl. Klimatičtí "proroci" přitom podle něj argumentují naivními, idealistickými i velmi přízemními důsledky změn klimatu.

Zeman doufá, že diskuse v Evropské unii nedospěje k tomu, že se v ní objeví tzv. zelené bankovnictví, které upřednostní ekologická hlediska před ekonomickými. "EU produkuje devět procent světových emisí, těch 91 procent jsou země jako USA, Rusko, Čína, Brazílie, Indie. Mohlo by se teoreticky stát, že průmysl by se přestěhoval za levnější energií do těchto zemí a z EU by se stal ekologický skanzen s nižší životní úrovní jeho obyvatel," uvedl.

Prezident se dotkl i studentských stávek za klima, které se po vzoru ze světa konaly o některých pátcích i v České republice. "Nic proti tomu, byl bych pouze rád, kdyby demonstrovali v sobotu a v pátek se učili," řekl Zeman.

V poselství se Zeman vrátil i ke své kritice tzv. solárních baronů a podpory obnovitelných zdrojů energie. "Jestliže jsme vystaveni tlaku na to, abychom podíl obnovitelných zdrojů zvýšili, musíme si uvědomit, že jsou to zdroje nestabilní. Protože slunce někdy svítí, někdy nesvítí, vítr někdy fouká, někdy nefouká," řekl.

Pomalost soudů a výstavby podle Zemana brzdí Českou republiku

Českou republiku podle prezidenta Miloše Zemana brzdí pomalost soudů, stavebních řízení či výstavby dopravní infrastruktury. V dnešním vánočním poselství Zeman řekl, že od příslušných ministrů očekává v těchto oblastech zrychlení. Situaci v Česku v dalších ohledech chválil, vyzdvihl například nízkou míru nezaměstnanosti, stabilní ekonomický růst, poměrně nízký státní dluh a růst průměrné mzdy a starobních důchodů.

Nový stavební zákon patří mezi stěžejní legislativní plány vlády premiéra Andreje Babiše (ANO). Návrh, k němuž do tohoto týdne předkládaly úřady připomínky, se setkává s kritikou. Odmítají ho největší města, hasiči, památkáři i ochránci životního prostředí. Zeman uvedl, že ministryni pro místní rozvoj Kláru Dostálovou (za ANO) za předpis kritizují někdy právě ti, kdo k pomalosti přispívají. "Chceme-li překonat bytovou krizi, pak zrychlení stavebního řízení je nutnou, i když nikoli jedinou podmínkou," konstatoval.

Prezident v projevu připomněl statistiky, podle kterých stavební řízení v ČR patří k nejpomalejším na světě. "Jsme na krásném 162. místě na světě ze 180 států, někde na úrovni Burkiny Faso a dalších afrických zemí," konstatoval. Podle údajů Světové banky je Česko v rychlosti povolování staveb na 156. místě ze 190 posuzovaných zemí.

Do slova pomalost by se daly podle Zemana shrnout i další problémy, které chtěl zdůraznit. Neúměrně se podle něj vlečou i známé justiční případy, například kauzy zkrachovalého stavebního projektu H-System nebo stíhání někdejší ministryně obrany Vlasty Parkanové kolem nákupu letounů CASA. "A i když David Rath byl doslova přichycen s úplatkem v ruce, soudní proces s ním trval sedm let. Věřím, že nová ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO) přispěje k tomu, aby se soudní jednání zrychlilo," uvedl.

Zeman apeloval i na to, aby se rychleji stavěly dopravní stavby. "Věřím, že nový ministr dopravy Vladimír Kremlík (za ANO) rovněž přispěje k tomu, aby se například dálnice nepřipravovala 13 let," konstatoval. Opakovaně také kritizoval vysoký počet daňových výjimek. Podle hlavy státu by to zvýšilo příjmy státu o víc než 300 miliard korun.

V úvodu zhruba čtvrthodinového vystoupení Zeman připomněl, že zahraniční velvyslance v Praze obvykle vítá slovy o tom, že byli přiděleni do úspěšné země. "Má nejnižší míru nezaměstnanosti v EU, stabilní ekonomický růst, relativně klesající a poměrně nízký státní dluh," uvedl. Chválil také rostoucí průměrnou mzdu a důchody. "I když o nás Češích se říká, že jsme nejskeptičtější národ v Evropě, myslím si, že nad těmito úspěchy bychom se měli společně radovat," míní.

Vládu také pochválil za předložení Národního investičního plánu. Odmítl výtky opozice, že seznam plánů do roku 2050 za přibližně osm bilionů korun je jen "zásobníkem" projektů. "Vím, že obsahuje i termíny a rozpočtované výdaje. Trochu mě jen zamrzelo, že výstavba nových jaderných bloků je v tomto plánu poněkud zpožděna," konstatoval Zeman. Plán počítá se dvěma novými jadernými bloky dohromady za 300 miliard korun. Jeden se má začít stavět v roce 2029 v Dukovanech, druhý zatím bez určení termínu zahájení stavby v Temelíně.

Zeman si přeje v krajských volbách úspěch starostů

Prezident Miloš Zeman bude příští rok v krajských volbách přát úspěch především starostům, kteří dobře řídí obce a města. Ve svém dnešním vánočním poselství se Zeman naopak vyslovil proti tomu, aby místa na kandidátkách obsadili straničtí funkcionáři. V souvislosti s demonstracemi spolku Milion chvilek za odstoupení premiéra Andreje Babiše (ANO) zopakoval svůj výrok, že předsedové vlád přicházejí jen na základě výsledku voleb.

Zeman chce, aby ve volbách dostali hlasy hlavně úspěšní starostové. "Velmi bych si přál, aby na kandidátkách do krajských voleb bylo co nejvíc úspěšných starostů. Velmi bych si nepřál, aby tam bylo příliš mnoho tzv. parašutistů. To jsou lidé, kteří jsou shozeni shora. Buď straničtí funkcionáři, nebo lidé, kteří nemají žádnou zkušenost se řízením velkých společenských celků, jako je například město," uvedl.

Prezident dodal, že si všiml série demonstrací v Praze. Demonstranti zprvu požadovali především konec ministryně spravedlnosti Marie Benešové (za ANO), protesty se postupně stočily i k Zemanovi a požadavku na demisi premiéra. "Na to se dá odpovědět velice stručně. V parlamentní demokracii, kterou jsme a budeme, premiéři přicházejí a odcházejí na základě výsledku svobodných voleb. Tečka," uvedl Zeman. Na dvou hlavních demonstracích na Letenské pláni v červnu a listopadu se pokaždé sešlo přes čtvrt milionu lidí, jednalo se o největší shromáždění od roku 1989.

Občanům Zeman popřál kromě štěstí a zdraví také bolest. "Takovou bolest, o které mluvil Tomáš (Garrigue) Masaryk, když řekl, že myšlení bolí. Chtěl bych vám všem popřát, abyste i nadále byli svobodnými osobnostmi, které si vytvářejí svůj vlastní názor a nenechají se nikým manipulovat," řekl divákům. Lidé by si měli sami sebe vážit právě proto, že mají vlastní informovaný názor. "Diskuse by měla probíhat mezi různými názorovými skupinami a nikoho bychom z této diskuse neměli předem vylučovat," dodal.