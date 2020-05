Zeman se obává, že v úřadu nestihne přesun ambasády v Izraeli

Praha - Přesun české ambasády v Izraeli z Tel Avivu do Jeruzaléma je hlavní z věcí, které si přál prezident Miloš Zeman zvládnout do konce svého druhého mandátu, ale asi se to nestihne. Řekl to dnes v rozhovoru s ČTK. Trvalé úsilí o přesun brzdí podle jeho názoru přehnané obavy z reakcí arabských států. Ve zbytku prezidentského mandátu plánuje každých čtvrt roku opakovat, že ambasáda by se měla stěhovat. Přál by si také, aby jeho nástupce ve funkci prezidenta byl člověk, který "umí politiku".

Zeman je dlouhodobým stoupencem přesunu velvyslanectví, předloni v izraelském parlamentu sliboval, že se vší silou zasadí o jeho prosazení. "Pokládám to za gesto přátelství vůči izraelskému národu. Vážím si toho že se v součinnosti s vládou podařilo v Jeruzalémě vybudovat Český dům a jsem tomu rád. Ale existují určité obavy z reakce arabských zemí, obavy, které pokládám za přehnané. A ty zatím brzdí mé trvalé úsilí, aby se tento přesun uskutečnil," řekl ČTK Zeman.

Prezident plánuje ve zbytku mandátu "každého čtvrt roku říkat, že by se ambasáda měla přesunout". Odpůrci přesunu tvrdí, že je třeba počkat, dokud se nevyřeší letitý konflikt mezi Izraelem a Palestinou, jehož součástí je i spor o status Jeruzaléma. Přestěhování ambasády a uznání Jeruzaléma za hlavní město Izraele by podle nich znamenalo porušení rezolucí OSN. Proti umístění ambasád do Jeruzaléma ostře protestují nejen Palestinci, ale i jejich spojenci z řad arabských zemí.

Zeman také uvedl, že by si přál, aby jeho nástupce na Hradě byl bez ohledu na svou politickou orientaci člověkem, který umí politiku. "Politika je řemeslo jako každé jiné, to řemeslo se musíte učit. Já sám se ho učím 30 let a ještě nejsem u konce. Ale kandidát, který se politikou nikdy nezabýval a teď by oznámil svou kandidaturu, mi připadá jako člověk, který se rozhodne operovat pacienta, aniž by studoval medicínu," řekl. Zeman svůj druhý pětiletý mandát nastoupil 8. března 2018.