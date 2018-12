Praha - Prezident Miloš Zeman se dnes odpoledne sejde s předsedou Senátu Jaroslavem Kuberou (ODS). Poprvé s ním bude jednat jako s šéfem horní komory, do této funkce ho po letošních senátních volbách doporučoval.

Mezi témata setkání mají patřit přijímání zákonů, spolupráce nejvyšších ústavních činitelů a také ohlášená Zemanova nominace prorektora Karlovy univerzity Aleše Gerlocha na ústavního soudce, kterou by Senát schvaloval. Horní komora také více než rok čeká na Zemanova kandidáta do Rady Ústavu pro studium totalitních režimů; loni dva jeho adepty odmítla.

ČTK bude živě vysílat případné vyjádření pro média po setkání Kubery se Zemanem. Schůzka by měla začít v 16:30

Zeman po říjnových volbách v Českém rozhlase uvedl, že by uvítal, kdyby v čele Senátu byla výrazná a respektovaná osobnost. Jako příklad jmenoval Kuberu, přestože se s ním kvůli jeho politické příslušnosti v řadě věcí neshodne. Kubera na to v České televizi řekl, že jeho jediná společná vlastnost s prezidentem je kouření a že v politice jsou absolutně někde jinde.

Zemanovy vztahy se Senátem výrazně ochladly poté, co se horní komora ohradila proti prezidentovým kontroverzním výrokům například v zahraniční politice nebo v otázce jmenování profesorů. Zeman také opakovaně radil Senát vyhladovět, tedy neposkytnout mu peníze z rozpočtu. Podle Kubery to Zeman nemyslí vážně, protože ví, že stejným způsobem by mu "vydusili Hrad".