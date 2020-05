Zeman se kvůli čínskému dopisu Kuberovi setká s Vystrčilem

Lány - Prezident Miloš Zeman se kvůli takzvanému čínskému dopisu bývalému předsedovi Senátu Jaroslavu Kuberovi setká s jeho nástupcem Milošem Vystrčilem (ODS). Záležitost kolem dokumentu považuje za "nafouknutou bublinu". Prezident Miloš Zeman to dnes řekl v rozhovoru ČTK. Vystrčil dokument v minulosti kritizoval, označil ho za výhrůžný a od Zemana požadoval vysvětlení jeho vzniku.

Schůzka obou politiků by se měla uskutečnit na počátku příštího týdne. Zeman ČTK řekl, že Vystrčil požádal o setkání a on mu rád vyhoví. "Nicméně tady není co vysvětlovat," dodal prezident.

Čínské velvyslanectví podle dřívějších informací Aktuálně.cz předalo v lednu Hradu dopis, kde hrozilo trestem Kuberovi i českým firmám v Číně, pokud se uskuteční jeho plánovaná návštěva Tchaj-wanu. Podle informací Deníku N požádal o vypracování dopisu čínské velvyslanectví prezidentův kancléř Vratislav Mynář s cílem zjistit, jak bude Čína reagovat. Mynář informaci Deníku N již dříve popřel. Dokument z čínského velvyslanectví byl nalezen v Kuberově pozůstalosti.