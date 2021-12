Zeman se dnes v Lánech sejde s kandidáty na ministry Rakušanem a Síkelou

Praha - Osmým dnem dnes budou pokračovat rozhovory kandidátů na ministry ve vládě nového premiéra Petra Fialy (ODS) s prezidentem Milošem Zemanem. Na zámek do Lán dorazí nejprve kandidát na ministra vnitra Vít Rakušan (STAN) a odpoledne kandidát na ministra průmyslu a obchodu Jozef Síkela (za STAN). Prezident bude i dnes schůzky kvůli nákaze covidem-19 absolvovat v plexisklem oddělené kóji.

Rakušan by měl dnes do Lán dorazit před 11:00. Nová vládní koalice už dříve v rámci svých programových priorit pro resort vnitra avizovala, že chce být v budoucnu lépe připravená na krizové stavy pro případ pandemie, kybernetických útoků, povodní, nebo naopak sucha. Plánuje proto zrevidovat legislativu pro krizové řízení a kritickou infrastrukturu. Stejně jako končící vláda odmítá i ta vznikající řešení migrační krize pomocí povinných kvót. "Ve spolupráci s EU a jejími členskými zeměmi navýšíme podporu pro migrační tábory mimo Evropskou unii," uvedla koalice. Prosadit chce také transparentní systém pracovních a pobytových karet, které podle ní umožní pružně reagovat na potřeby trhu.

V 15:00 by měl Zeman v Lánech přijmout dalšího kandidáta STAN na ministra Jozefa Síkelu, který by měl vést ministerstvo průmyslu a obchodu. Síkela v seznamu kandidátů v minulém týdnu nahradil původně navrženého Věslava Michalika (STAN), který se nominace kvůli spekulacím o jeho podnikání vzdal. Síkela, který má za sebou 30 let v bankovnictví ve střední a východní Evropě, byl v minulosti například členem představenstva rakouské Erste Group. Po svém navržení uvedl, že Česko čeká řada globálních výzev. "Stát by měl mít ambici takovým změnám nebránit, ale naopak je využít ve svůj vlastní prospěch. Věřím, že v prosazování těchto témat mi pomůže má dlouholetá zkušenost z vrcholného mezinárodního bankovního prostředí," řekl. Na ministerstvo chce přinést moderní přístupy.

Cyklus Zemanových schůzek s kandidáty na ministry by měl skončit v pátek 10. prosince. Protože je prezident kvůli onemocnění covidem-19 v izolaci, jedná s kandidáty přes mikrofony a po dobu schůzky bývá oddělen plexisklovou bariérou. Zemanova izolace bude podle středečních zpráv prezidentova mluvčího Jiřího Ovčáčka ukončena pravděpodobně v pátek, kdy by měl přijmout kandidáta na ministra zdravotnictví Vlastimila Válka (TOP09).

Dosud prezidenta v Lánech navštívilo 11 navržených členů a členek budoucí vlády. V úterý odpoledne měl původně jednat se Zemanem také kandidát na ministra zemědělství Zdeněk Nekula z KDU-ČSL. Schůzka se však nakonec neuskutečnila kvůli Nekulově pozitivnímu testu na covid-19. "Pan Nekula je bezpříznakový a po dvou dávkách očkování. Momentálně hledáme náhradní řešení," uvedli lidovci.

Zeman před tím na dopoledním jednání v Lánech doporučil Janu Lipavskému (Piráti), aby odstoupil z kandidatury na ministra zahraničí v nové vládě Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a Pirátů se STAN. Uvedlo to rádio Frekvence 1 s odkazem na dva zdroje obeznámené s jednáním. Lipavský po jednání připustil rozdílné názory na některé záležitosti. Se Zemanem probíral priority v zahraniční politice, debatu označil za věcnou a korektní. Předseda Pirátů Ivan Bartoš ČTK poté sdělil, že za nominací Lipavského stojí. Jde podle něj o kvalitního a kompetentního kandidáta, který reprezentuje i koaliční program vznikající vlády. Designovaný premiér Petr Fiala (ODS) řekl, že na nominaci kandidátů na členy nové vlády koalic Spolu a Pirátů se STAN se nic nemění.

Někteří právníci a politologové poukazují na to, že pohovory prezidenta s kandidáty na ministerské funkce nemají oporu v Ústavě ČR. Kritici považují cyklus schůzek za průtahy při jmenování nové vlády v době, kdy se Česko potýká se silnou vlnou covidové epidemie a zdražováním. Pět stran uzavřelo koaliční dohodu 8. listopadu.

sip mha