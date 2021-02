Zeman se dnes účastní summitu Visegrádu i s Čínou

Praha - Prezident Miloš Zeman se dnes v Polsku účastní dvou summitů. Dopoledne se přes video spojí se zástupci dalších zemích střední a východní Evropy, kteří budou jednat s Čínou. Odpoledne pak začne dvoudenní summit zemí visegrádské čtyřky. Zeman do Polska odletěl již v pondělí, do Prahy se vrátí ve středu večer. Kvůli pandemii to je pro něj první zahraniční cesta po více než roce.

Čínský summit 17+1 začíná v 09:00. Zástupce každé ze zemí by na něm měl vystoupit s krátkým příspěvkem. Konat se původně měl loni v dubnu, kvůli pandemii byl ale odložen. Zeman se ho původně nechtěl zúčastnit kvůli nespokojenosti s velikostí čínských investic v České republice. Později Pražský hrad cestu připustil za podmínky, že se investice podaří dokončit. Nakonec český prezident s návštěvou souhlasil. Do Pekingu plánoval jet i přes pandemii, Číně chtěl poděkovat za dodávky zdravotnických pomůcek. Summit ale byl nakonec kvůli situaci s koronavirem odložen.

Přesunut byl i prezidentský summit zemí Visegrádu (V4 - Česko, Slovensko, Polsko, Maďarsko), původně byl naplánován na podzim. Konat se bude v prezidentské rezidenci na Helské kose. Začne odpoledne oficiálním uvítáním s vojenskými poctami, pokračovat bude ve středu dopoledne. Celkem jsou naplánována tři společná zasedání, při kterých se bude řešit energetická bezpečnost a otázky klimatu, ekonomické zotavení z pandemie a 30. výročí vzniku V4. Na společné politické spolupráci se 15. února 1991 dohodli tehdejší prezidenti Československa a Polska Václav Havel a Lech Walesa a maďarský premiér József Antall v severomaďarském Visegrádu.