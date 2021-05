Zeman se dnes na Hradě sejde s Maláčovou, přijmout by měl i Dostálovou

Praha - Prezident Miloš Zeman se dnes odpoledne na Hradě sejde s ministryní práce Janou Maláčovou (ČSSD). Debatovat by mohli o vývoji nezaměstnanosti, projednávaných zákonech o kurzarbeitu či jeslích, situaci v hutním podniku Liberty Ostrava nebo o plánech na zvýšení penzí. Hlava státu by měla přijmout dnes také ministryni pro místní rozvoj Kláru Dostálovou (ANO). Tématem schůzky by mohl být nový stavební zákon, který schvaluje Sněmovna. Pod resort spadá i problematika dotací z EU.

Loni v březnu úřady práce evidovaly 225.700 uchazečů o práci, letos 306.600. Nezaměstnanost se za rok koronavirové epidemie zvedla ze tří na 4,2 procenta. Podle ekonomů je vývoj zatím příznivý. Podle Maláčové je to díky programu Antivirus a jeho příspěvkům na mzdy pro firmy, na které dopadla nařízená omezení a koronavirová krize. Celkem 73.400 podniků získalo dosud 41,7 miliardy pro milion zaměstnanců. Na podporu z Antiviru má navázat dlouhodobý kurzarbeit. Novela je ve Sněmovně. Projednává se nový kompromisní návrh. V dolní komoře je také novela o přeměně dětských skupin na jesle, které ministryně prosazuje.

Maláčová by mohla prezidenta informovat i o zvažovaných krocích státu v případě hutní firmy Liberty Ostrava. Ta prodala emisní povolenky za miliardu sesterskému podniku do Rumunska. Odbory se obávají o pracovní místa. Ministryně před nedávnem zmínila i případné mimořádné navýšení důchodů, podle zákona se očekává růst v průměru asi o 450 korun.

Za Zemanem má dnes zamířit i ministryně pro místní rozvoj. S prezidentem by mohli probírat chystaný stavební zákon. Resort má na starosti také evropské dotace. Evropská komise (EK) před nedávnem zveřejnila závěrečnou auditní zprávu, podle níž je premiér Andrej Babiš (ANO) ve střetu zájmů a Agrofert z jeho svěřenských fondů nemá od určitého termínu na unijní podporu nárok.