Zeman sdělil Babišovi své výhrady k zavedení 15procentní daně

Lány (Kladensko) - Prezident Miloš Zeman na dnešní schůzce v Lánech sdělil premiérovi Andreji Babišovi (ANO) své výhrady ke zvažovanému zavedení patnáctiprocentní daně z příjmu a zrušení superhrubé mzdy. O tom, zda a v jaké podobě menšinová vláda dokáže tento návrh prosadit, budou oba politici znovu mluvit v neděli na jednání Zemanova expertního týmu, kam dorazí také ministryně financí Alena Schillerová (za ANO).

Zrušení superhrubé mzdy a nová daňová sazba jsou podmíněny tím, že se koaliční ANO a ČSSD domluví na rozpočtu jako celku, řekl novinářům po setkání Babiš. Je třeba podle něj brát v potaz i to, že jeho vláda nemá ve Sněmovně většinu. Při dalších jednáních včetně nedělní schůzky expertního týmu podle Babiše se bude diskutovat o tom, zda je reálné takový návrh prosadit či zda bude nutné jej změnit.

Zeman už dříve kritizoval koaliční dohodu o zavedení 15procentní daně z příjmu, které má doprovázet plánované zrušení superhrubé mzdy. Uvedl, že rozpočtový dopad by podle některých odhadů představoval 70 miliard až 90 miliard korun ročně, Babiš mluvil o výpadku 73 miliard. Zeman označil návrh za pokus o nabourání díry do státního rozpočtu a předeslal, že se bude věc snažit koaličním lídrům rozmluvit.

"Pan prezident mi tlumočil, že s tím má zásadní problém," řekl dnes v Lánech Babiš. Sám považuje za klíčové za současné "bezprecedentní krize" způsobené koronavirovou epidemií zaručit lidem, aby měli jistotu do budoucna a nebáli se utrácet.

"Pan prezident trvale trvá na investicích. To my samozřejmě děláme, to respektujeme, dneska největší investor je Ředitelství silnic a dálnic a Správa železnic," odpověděl Babiš na dotaz ČTK ohledně představ prezidenta k návrhu rozpočtu. Hlavní starostí prezidenta je však podle Babiše návrh na zrušení superhrubé mzdy.

Koalice zrušení superhrubé mzdy slíbila ve svém vládním programovém prohlášení, v němž se zavázala ke snížení daně z příjmu na 19 procent. Na zrušení superhrubé mzdy a zavedení patnáctiprocentní daně z příjmu se koaliční strany dohodly koncem srpna. Zároveň má zůstat sazba 23 procent pro lidi s příjmem zhruba nad 139.000 korun měsíčně. Nyní činí efektivní zdanění pro zaměstnance 20,1 procenta.

Superhrubá mzda představuje hrubou mzdu zaměstnanců navýšenou o odvody zaměstnavatele na zdravotní a sociální pojištění, která u zaměstnanců poté představuje základ daně z příjmů. Vedle toho je ještě pro vysokopříjmové skupiny v daňovém systému takzvaná solidární přirážka, ta zůstane tedy fakticky zachována.