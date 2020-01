Zeman s Hamáčkem probrali zahraniční politiku či volební zákon

Praha - Vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) na dnešní schůzce s prezidentem Milošem Zemanem mluvil o aktuální situaci na Blízkém východě, přípravách sociální demokracie na krajské volby či o prioritách vlády v tomto roce. Při společném obědě, na kterém by se podle Hradu měli oba politici po dnešku scházet jednou měsíčně, diskutovali i o návrhu volebního zákona, jehož aktuální podobu Zeman kritizuje. Hamáček to po jednání řekl novinářům.

Hamáček uvedl, že v souvislosti s konfliktem USA a Íránu prezidenta informoval o tom, co vláda činí, aby byla zajištěna bezpečnost českých vojáků a policistů, kteří jsou v Iráku. "Diskutovali jsme také o tom, jak dál. Prezident řekl, že vidí prostor, aby se do věci vložila Evropská unie a pokusila se situaci moderovat," řekl Hamáček.

Politici diskutovali také o prioritách, kterými se chce zabývat v nejbližší době vláda. "Prezident vyjádřil velmi jasný názor na aktuální návrh volebního zákona, který je připraven na základě konzultací s jednotlivými politickými stranami," uvedl Hamáček. Prezidenta bude na příštích schůzkách informovat o tom, jak situace kolem zákona vypadá. Hamáček očekává, že ve Sněmovně ještě dozná změn.

Zeman v listopadu kritizoval plán, aby se volby konaly jen jeden den. Podle aktuálního zákona mohou čeští voliči hlasovat v pátek i sobotu. Zeman je přesvědčen o tom, že novela by snížila volební účast. Pokud by tento návrh Parlament schválil, zřejmě by takovou změnu zákona vetoval.