Zeman s Fialou se shodli na mandátu české delegace na summitu NATO

Praha - Prezident Miloš Zeman dnes telefonicky mluvil s předsedou vlády Petrem Fialou (ODS) o nadcházejícím summitu NATO. Plně se shodli na mandátu české delegace, kterou povede premiér, uvedl prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček. Česko bude podle Fialy na jednání prosazovat další podporu Ukrajinu po všech stránkách. Zeman zároveň vysoce ocenil nedávnou cestu českého premiéra do Kyjeva.

"Tématem rozhovoru byl nadcházející summit NATO, který se bude konat ve dnech 24. až 25. března 2022 v Bruselu," uvedl Ovčáček. "Prezident republiky a předseda vlády se plně shodli na mandátu české delegace na summitu NATO, kterou povede právě předseda vlády," dodal mluvčí Hradu.

Zeman se podle něj summitu zúčastnit nemůže, protože mu lékaři zakázali využívat leteckou přepravu. Na předchozích aliančních summitech vždy Českou republiku zastupoval právě Zeman. Poslední videokonferenčního zasedání představitelů zemí Severoatlantické aliance se zúčastnili premiér s prezidentem společně.

Summit se bude zabývat válkou na Ukrajině a pomocí zemi, která čelí ruské agresi. Česko bude na něm a na následném jednání lídrů zemí Evropské unie prosazovat jednotný postup Západu, další sankce vůči Rusku a podporu Ukrajiny po všech stránkách, řekl Fiala po dnešním jednání vlády, která schválila mandát pro jednání na mezinárodních fórech. Je podle něj také nutné zamezit obcházení sankcí.

"Budeme dál prosazovat silnou podporu Ukrajiny po všech stránkách. To je jediná cesta - tlak na Rusko a podpora Ukrajiny - jak přimět Rusko nakonec k diplomatickému řešení," uvedl předseda vlády. Očekává, že lídři budou projednávat dopady uprchlické vlny na některé evropské státy, a s tím i možnou pomoc těmto zemím včetně Česka. Dalšími tématy budou energetická bezpečnost Evropy či snižování energetické závislosti na Rusku, dodal.

Polský premiér Mateusz Morawiecki v pátek uvedl, že na summitu NATO podá formální žádost o vyslání mírové mise na Ukrajinu. O návrhu hovořil minulý týden při návštěvě Kyjeva i polský vicepremiér Jaroslaw Kaczyński. Proti vyslání podobné mise se podle německého tisku naopak ohradil německý kancléř Olaf Scholz.

Fiala v pátek avizoval, že chce o podpoře polského návrhu debatovat právě se Zemanem a členy vlády. Vicepremiér a ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) v neděli v CNN Prima News uvedl, že by vyslání mírové mise na Ukrajinu po ruské invazi mohlo mít smysl. Musí být ale řádně právně definovaná a zároveň probraná například i na půdě OSN.

Po dnešním jednání kabinetu Fiala uvedl, že polský návrh je zatím ve velmi obecné rovině. "Mírová mise na Ukrajině je určitě zajímavý a dobrý nápad, ale za jakých podmínek, kdo by ji organizoval, s jakým mandátem by byla, kdo by se toho účastnil, jaký by to mělo mandát a cíl? To jsou otázky, na které musíme nejprve odpovědět," řekl. Předpokládá, že na summitu polská strana návrh zkonkretizuje.

K otázce zavedení bezletové zóny nad Ukrajinou, což požaduje ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, předseda vlády uvedl, že by muselo jít o rozhodnutí celé aliance. "Kdybychom k takovému rozhodnutí dospěli, znamená to i změnu obranného charakteru NATO i konflikt s Ruskem, a to je něco, co v tuto chvíli opravdu není reálné," poznamenal. Debatě o věci se ale nevyhýbá.