Zeman: Rezoluci europoslanců o Babišovi neberu příliš vážně

Praha - Rezoluci Evropského parlamentu odsuzující střet zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO) považuje prezident Miloš Zeman za právně nezávazné usnesení, které nebere příliš vážně. Řekl to dnes Frekvenci 1 a Parlamentním listům při návratu z pracovní cesty do Rakouska.

"Je to právně nezávazné usnesení, takže v každém případě ho neberu příliš vážně," řekl Zeman.

Rezoluce vyzývá orgány Evropské unie i české úřady k ráznějšímu přístupu vůči dotacím pro holding Agrofert. Podpořilo ji ve středu večer 505 zákonodárců. Proti bylo 30 europoslanců a hlasování se jich zdrželo 155.

Schválený text je reakcí na dubnové zveřejnění konečné auditní zprávy Evropské komise, podle níž je Babiš ve střetu zájmů, neboť ovládá holding Agrofert i poté, co jej vložil do svěřenských fondů. Firma proto nemá podle komise nárok na dotace ze strukturálních fondů EU. Babiš s tímto závěrem nesouhlasí a tvrdí, že převedením firmy do svěřeneckých fondů vyhověl českému zákonu o střetu zájmů.

Europoslanci vyzývají české úřady, aby ochránily peníze českých daňových poplatníků a přiměly Agrofert vrátit všechny neoprávněně vyplacené dotace. Česko by mělo vytvořit spravedlivější a zcela transparentní systém rozdělování unijních dotací, míní evropští zákonodárci. Dosavadní pravidla podle nich neumožňují zjistit konečné příjemce dotací a vedla k "vytvoření a růstu rozsáhlých oligarchických struktur".

Babiše poslanci vyzývají, aby střet zájmů vyřešil tím, že se buď vzdá funkce, nebo zpřetrhá veškeré vazby na Agrofert. Evropská komise by zase podle poslanců neměla váhat s využitím nového pravidla umožňujícího zastavit přísun dotací v případě porušování principů právního státu. Poslanci také chtějí, aby se stejná pravidla pro konflikt zájmů týkala vedle strukturálních fondů i přímých zemědělských dotací. Agrofert patří k jejich největším příjemcům a jejich audit v ČR komise zatím neukončila.

Babiš rezoluci označil za zasahování Evropského parlamentu do záležitostí České republiky a snahu ovlivnit podzimní sněmovní volby.