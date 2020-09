Zeman respektuje, že vdova po Kuberovi nepřevezme ocenění

Praha - Prezident Miloš Zeman respektuje rozhodnutí Věry Kuberové nepřevzít od něho státní vyznamenání pro svého zesnulého manžela, bývalého šéfa Senátu Jaroslava Kuberu. Zeman to řekl v dnešní Partii televize Prima. Kuberová označila tento týden v rozhovoru pro server Seznam Zprávy chování prezidentské kanceláře za neuctivé a je přesvědčena o tom, že její muž by si ocenění takovouto formou nepřál.

Zeman už dřív avizoval, že chce 28. října Kuberu posmrtně ocenit nejvyšším státním vyznamenáním, Řádem bílého lva. "Já to respektuji a to je vše, co k tomu mohu říci," komentoval Zeman rozhodnutí Kuberové. "Je mi to líto kvůli Jaroslavu Kuberovi, protože být vyznamenán nejvyšším českým řádem, byť in memoriam je něco, co by k Jardovi Kuberovi zcela určitě patřilo," řekl prezident na Primě. Dodal, že se s Kuberou na řadě záležitostí shodl, rozdělovala je jen jeho plánovaná cesta na Tchaj-wan.

Prezident, který je v rekonvalescenci po operaci ruky, uvedl, že vyznamenaných bude zhruba 40, nikdo další ocenění neodmítl. Zeman doufá, že ještě před státním svátkem 28. října bude zcela zdráv. Obě operační rány se hojí dobře, sdělil prezident. V pondělí mu mají lékaři odstranit stehy. Ortézu by měl nosit ještě pět týdnů.

Zeman pobývá na zámku v Lánech na Kladensku. V úterý přijme premiéra Andreje Babiše (ANO) a vicepremiéra Jana Hamáčka (ČSSD), kteří s ním chtějí probrat možné odvolání šéfa Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petra Rafaje. Následující pondělí by se měl setkat na pravidelné schůzce s Babišem. Zeman také plánuje zasedání svého expertního týmu k návrhu státního rozpočtu a poradu ústavních činitelů k zahraniční politice.