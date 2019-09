Zeman prvňáčkům popřál zvědavost, Babiš zavítá do ZŠ v Rudné - video

Praha - Zvědavost jako krásnou lidskou vlastnost, bez níž by neexistovaly žádné objevy ani žádní objevitelé, popřál prvňáčkům prezident Miloš Zeman, který dnes zahájil školní rok v Základní škole Slezská v Třinci na Frýdecko-Místecku. V šestatřicetitisícovém slezském městě je to největší škola. Navštěvuje ji téměř 700 žáků a do prvních tříd tam nastoupilo skoro 50 dětí.

Prezident řekl dětem, že jim nebude jako ostatní přát, aby se dobře učily, poslouchaly rodiče a učitele. "To je všechno pravda. Já bych vám chtěl nadto popřát něco jiného. Chtěl bych vám popřát zvědavost. Zvědavost, která vlastně znamená schopnost se ptát," řekl Zeman.

Slavnostního zahájení školního roku se na různých místech po republice účastní i další politici.Premiér Andrej Babiš (ANO) s ministryní financí Alenou Schillerovou (za ANO) se zúčastní otevření nové budovy Základní školy v Rudné u Prahy. ČTK bude z akce po jedenácté hodině vysílat živý videopřenos, předseda vlády by se mohl mj. vyjádřit k zastavení trestního stíhání v kauze Čapí hnízdo. V Praze školy navštíví i někteří další členové vlády. Ministr školství Robert Plaga (ANO) v Brně doprovodí do první třídy svou dceru.

Zeman dětem v Třinci popřál, aby nečekaly, co objeví v učebnicích, ale samy se snažily hledat třeba na internetu. Jako příklad uvedl program Earth, který umožňuje najít jakékoli místo na Zemi v trojrozměrném zobrazení.

"Když jsem byl malý, tak se říkalo: Když budeš zvědavý, budeš brzo starý. Nebudete brzo staří. Naopak, ta zvědavost vás imunizuje proti stáří," řekl dětem prezident. Jeho manželka Ivana Zemanová spolu s moravskoslezským policejním ředitelem Tomášem Kuželem jim rozdali knížky policejních pohádek. Zeman prvňáčkům na závěr popřál: "Buďte zvědaví!"

Představitelé školy přivítali prezidenta s jeho doprovodem v tělocvičně, kde se vítání prvňáčků obvykle odehrávají. Se Zemanem přišla třinecká primátorka Věra Palkovská (Osobnosti pro Třinec) nebo senátor Jiří Cienciala. Školní sbor jim na úvod zazpíval. V tělocvičně byli i zaměstnanci školy a rodiče prvňáčků. Děti, které už před příchodem návštěvy seděly zhruba půl hodiny na židlích, mávaly na rodiče a ukazovaly jim knížky. Prezident s nimi strávil čtvrt hodiny.

Nový školní rok dnes začal ve školách po dvouměsíčních prázdninách. Do prvních tříd nastoupí asi 107.800 dětí, celkem bude do základních škol chodit zhruba 953.500 žáků, což je o přibližně 12.500 víc než loni. Do středních škol by mělo nastoupit kolem 409.000 žáků, tedy meziročně asi o 5000 víc.

Nejbližší prázdniny přijdou na konci října, kdy děti nebudou muset do školy pět dní. První pololetí skončí ve čtvrtek 30. ledna 2020, poslední den nadcházejícího školního roku připadne na úterý 30. června.

Na Smíchovské škole se dnes otevřelo centrum "internetu věcí"

Laboratoř zaměřenou na tzv. internet věcí (IoT) dnes při příležitosti zahájení školního roku otevřeli ve Smíchovské střední průmyslové škole (SPŠ). Projekt absolventů a studentů školy se zaměří na výuku a vývoj. Otevření se zúčastnili ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO) a pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti), který zároveň se studenty jednoho z letošních prvních ročníků zahájil výuku a popřál jim štěstí při studiu.

Laboratoř vznikla díky dotaci od magistrátu, který školu zřizuje a v minulosti jí přispěl například na vybudování pracoviště kyberbezpečnosti, kde zkušebně funguje připravovaný nový učební obor pro střední školy zaměřený na kybernetické hrozby. Škola má i další podobné laboratoře, mj. virtuální reality. Partnerem projektu IoT je Centrum města budoucnosti Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky při ČVUT.

V laboratoři je nainstalován model tzv. chytrého domu, který s pomocí senzorů umožňuje v reálném čase regulovat osvětlení, ventilaci a další rozvody. Vedoucím laboratoře je Jan Tesař, absolvent školy, který se na internet věcí zaměřuje. Podle ředitele školy Radko Sáblíka jsou právě absolventi a aktivní studenti zásadní pro nadstandardní aktivity školy zásadní. "Jsem na ně hrozně pyšný a hrdý, díky nim se tu daří dělat věci, které nejsou na středních školách úplně běžné," uvedl.

Aktivitu mladých lidí ocenil i ministr Havlíček. "Vidím v nich obrovské nadšení a zájem o práci," uvedl. Je podle něj dobře, že se mladí lidé zajímají o moderní a zároveň důležité oblasti, jako je kyberbezpečnost nebo virtuální realita. Smíchovská SPŠ je podle něj "vzorová škola".

Primátor Hřib uvedl, že doufá v budoucí spolupráci laboratoře s městem. Mohla by se podle něj vyplatit v oblasti tzv. smart city, tedy chytré správě města, která je často založena právě na online sběru a zpracování dat. Primátor také dnes studentům jednoho z pěti prvních ročníků popřál hodně štěstí do následujících čtyř let studia a uvedl, že město podporuje školství tím, že přidává peníze na mzdy učitelů a nepedagogických zaměstnanců ve školství a také zaváděním inovativních metod výuky.

Hlavní město zřizuje střední školy, ty základní pak spravují jednotlivé městské části. "Plánujeme určitě zachovat náš závazek přidávat učitelům na platy tak, aby bylo školství lákavou možností pracovního uplatnění. Chystáme se pokračovat i v podpoře inovativního vzdělávání v tom, aby byly zaváděny moderní výukové metody a mohly být například otevírány další laboratoře jako ta místní," řekl primátor ČTK.

Na Smíchovské SPŠ se vyučují moderní obory z oblasti informačních technologií, jako jsou virtuální a rozšířená realita, internet věcí či robotika. Škola pro letošní školní rok obdržela 564 přihlášek, což je téměř čtyřnásobek nabízené kapacity.

V Praze je podle rejstříku škol ministerstva školství 293 základních a 188 středních škol. Magistrát v letošním roce na platy zaměstnanců ve školství přispěje miliardu korun, postupně se koalice Pirátů, Prahy Sobě a Spojených sil pro Prahu (TOP 09 a STAN) chce dostat až na částku 1,5 miliardy. Magistrát chce také podporovat stavbu nových základních škol zejména na kraji metropole, kde je jich nedostatek.