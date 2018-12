Lány (Kladensko) - Demonstrace, na níž lidé žádali demisi Babišovy vlády, jsou v době svobodných voleb pohrdáním vůle občanů, řekl Zeman. Označil je za hysterickou vlnu. Zeman ve vánočním poselství varoval před zpomalením ekonomického růstu. Mluvil v té souvislosti o obchodních válkách velmocí či o robotizaci. Varování před čínskými špiony dělají podle Zemana z českých občanů nesvéprávné a manipulovatelné bytosti, které se nedokážou samy ubránit. Prezident ocenil Babiše, Hamáčka a Filipa, že našli k odvahu k vytvoření a podpoře vlády. Popřál jim úspěch a opozici, aby přinášela vlastní řešení. Prezidentův projev odvysílaly televize Nova, ČT1, ČT24, TV Barrandov, Český rozhlas - Radiožurnál a Česká tisková kancelář.

Zeman: Protivládní demonstrace jsou pohrdáním vůle voličů

Demonstrace, na nichž lidé na podzim žádali demisi vlády a zejména premiéra Andreje Babiše (ANO), jsou v době svobodných voleb pohrdáním vůle občanů, řekl v dnešním vánočním poselství prezident Miloš Zeman. Protesty, které se konaly hlavně v pražských ulicích, označil za hysterickou vlnu. Demonstrovat za svržení vlády je podle něj pochopitelné jen v totalitních režimech. Prezident kritizoval i takzvané lepšolidi, kteří se podle něj považují za lepší než ostatní, všem radí a přitom sami nic nedokázali. Prezidentův projev odvysílaly televize Nova, ČT1, ČT24, TV Barrandov, Český rozhlas - Radiožurnál a Česká tisková kancelář.

"Jsem toho názoru, že demonstrovat za svržení vlády má plné oprávnění v situaci totalitního režimu. A sám jsem se dvou takových demonstrací zúčastnil," uvedl prezident. Za oprávněné považuje protesty proti něčemu konkrétnímu, například ve Francii proti zdražení pohonných hmot nebo v Maďarsku proti novele zákoníku práce. "Ale demonstrovat za svržení čili demisi vlády v podmínkách svobodných voleb je podle mého názoru pohrdáním vůlí voličů," prohlásil Zeman.

Demokrat je podle něj ten, kdo respektuje výsledky svobodných voleb, i když se mu nelíbí. Za primitivní hlupáky označil Zeman ty, kteří vyhazují kytice do odpadkového koše, což se stalo letos při oslavách 17. listopadu na pražské Národní třídě s květinami od premiéra i prezidenta.

Zeman v projevu zmínil také výsledky nedávného průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM) týkající se důvěryhodnosti institucí. "Na prvním místě je armáda, za ní policie, na posledních místech je televize, dále tištěná média, dále neziskové organizace a konečně církve s asi 25 procenty důvěryhodnosti," poznamenal Zeman.

Tyto výsledky ho přivedly k termínu "lepšolidi", což jsou podle prezidenta lidé, kteří sami sebe považují za lepší, všem neustále radí, co mají ostatní dělat, své názory považují za nadřazené, a přitom sami v životě nic nedokázali a ničemu nerozumí. V té souvislost zmínil například komentátory v médiích nebo bývalé politiky. Prezident občany v projevu vyzval, aby si vážili lidí, kteří v životě něco dokázali a s úctou přijímali jejich rady. "Naopak ignorujte radílky, kteří sami v životě nedokázali nic," uzavřel Zeman.

Zeman v poselství varoval před zpomalením ekonomického růstu

Prezident Miloš Zeman v dnešním vánočním poselství varoval před zpomalením ekonomického růstu. Příčinami podle něj mohou být vznikající obchodní či celní války mezi Spojenými státy a Čínou, chystaný odchod Velké Británie z Evropské unie a nedostatek pracovních sil. Za jednu z cest k lepší ekonomické situaci považuje zvýšení produktivity práce například prostřednictvím robotizace.

"Zatímco první dva faktory nemůžeme ovlivnit, ten třetí ano," řekl Zeman k obchodním válkám, brexitu a nedostatku pracovníků. Dodal, že chápe návrhy na dovoz zahraničních sil, a zopakoval, že zdravým lidem, kteří odmítnou nabízenou práci, by měly být odňaty sociální dávky. "Ale to je všechno pouze krátkodobé řešení, dlouhodobé řešení vidím ve zvýšení produktivity práce, a to konkrétně formou robotizace," konstatoval.

Zeman zmínil, že robot není jen "android či monstrum s chapadly", ale také počítačový algoritmus. "Který se už dnes uplatňuje v bankovnictví a snižuje výrazně počet bankovních úředníků. Považuji za nesmyslné, abychom této tendenci bránili například zavedením daně z robotů, což by jenom tento proces zbrzdilo a snížilo naši šanci dostat se mezi opravdu nejvyspělejší země," uvedl.

Prezident vysoce ocenil vládní návrh investičního plánu, který obsahuje kolem 17.000 projektů za skoro 3,5 bilionu korun do roku 2030. "Jedině investice, i když nemají volební právo, nás přenášejí do budoucnosti. Proto věřím, že v rámci tohoto plánu vzniknou v každé obci, městě či kraji nové stavby, které zkrásní tamní prostředí a zlepší život v obcích a městech," dodal Zeman.

Zeman kritizoval ve vánočním projevu "špiónománii"

Varování před čínskými špiony v Česku dělají podle prezidenta Miloše Zemana z českých občanů nesvéprávné a manipulovatelné bytosti, které se nedokážou samy ubránit. Zeman to řekl v dnešním vánočním poselství. Hlava státu v té souvislosti mluvila o "špiónománii", kterou označila vedle protestů proti vládě za jednu z hysterických vln, které se objevily v republice v závěru roku.

Na rozsáhlou aktivitu čínských zpravodajských služeb upozorňovala ve výroční zprávě za loňský rok Bezpečnostní informační služba (BIS), kterou poté Zeman kritizoval. Minulý týden varoval Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) před používáním softwaru i hardwaru čínských společností Huawei a ZTE. Případ projednávala Bezpečnostní rada státu (BRS).

"Ti, kdo nás neustále varují před špiony, z nás tak trochu dělají nesvéprávné a manipulovatelné bytosti, které se nedokážou samy ubránit," konstatoval Zeman. Očekával, že se v rámci "špiónománie" objeví mandelinka bramborová. "Ale místo ní se objevily čínské mobily," odkázal Zeman na varování NÚKIB.

Situaci pak glosoval vyjádřením "nejmenovaného ústavního činitele" ze soukromé konverzace. "Miloši, ale Číňani tady opravdu provádějí technologickou špionáž. Oni se sem jezdí seznamovat s tím, proč naše vlaky jezdí tak pomalu, když jejich vlaky jezdí rychlostí 300 kilometrů v hodině," uvedl Zeman.

NÚKIB minulý týden uvedl, že jeho varování nemíří na běžné uživatele. Dotýká se informačních a komunikačních systémů subjektů, na které dopadá zákon o kybernetické bezpečnosti. Premiér Andrej Babiš (ANO) se kvůli varování sešel před svátky s čínským velvyslancem Čang Ťien-minem. "Čínská strana bere na vědomí úsilí české vlády o nápravu příslušných chyb a doufá, že česká strana přijme účinná opatření, aby zabránila opakování podobných událostí, a bude účinně chránit legitimní práva a zájmy čínských firem," napsala poté ambasáda.

Členové BRS minulý týden konstatovali, že NÚKIB je oprávněn vydat varování nezávisle na vládě. Současně ale uvedli, že úřad není příslušný hodnotit mezinárodněpolitickou situaci ani právní prostředí v jiných státech. Úřad ve varování napsal, že Huawei a ZTE jsou s ohledem na právní a politické prostředí Číny nuceny vykazovat součinnost při naplňování zájmů Číny včetně podílu na zpravodajských aktivitách.

Zeman, který podporuje vztahy s Čínou a často zemi navštěvuje, BIS naposledy kritizoval začátkem prosince po zveřejnění její výroční zprávy. Kontrarozvědka se proti jeho vyjádření, že selhává, ohradila. Zastala se jí většina politiků včetně premiéra Andreje Babiše (ANO) a ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD).

Zeman ocenil šéfy vládních stran a KSČM, děkoval za hlasy

Prezident Miloš Zeman v dnešním vánočním poselství ocenil premiéra Andreje Babiše (ANO) a předsedy ČSSD Jana Hamáčka a KSČM Vojtěcha Filipa, že našli odvahu k vytvoření a podpoře současné vlády. Popřál jim úspěch v jejich práci, opozici zase popřál to, aby byla konstruktivním kritikem vládních návrhů a dokázala předkládat vlastní alternativní řešení.

Druhou Babišovu vládu jmenoval Zeman v polovině letošního roku. Menšinová koalice ANO a ČSSD nahradila jednobarevný kabinet složený z ministrů ANO, který začátkem roku nezískal důvěru poslanců. Koaliční kabinet ve Sněmovně v hlasování uspěl díky KSČM, která ho podpořila na základě dohody s ANO o toleranci.

Zeman v dnešním projevu poděkoval za hlasy v lednových prezidentských volbách, ve kterých obhájil mandát. "Nesmírně si toho vážím a slibuji, že budu i nadále usilovat o obranu národních zájmů České republiky a její suverenity, jak v oblasti migrace, tak v oblastech dalších," uvedl Zeman v projevu, který trval zhruba 25 minut.

Zeman svým voličům také slíbil, že bude podporovat ekonomickou diplomacii v oblasti exportu i importu a že bude pokračovat v setkávání s občany při svých cestách do jednotlivých krajů. "Plně respektuji i volbu těch občanů, kteří v prezidentské volby podpořili některého z mých protikandidátů," konstatoval. Ocenil, že i tito lidé šli k volbám.

Účast v prezidentských volbách podle něj nebyla špatná, vadil mu naopak nízký zájem občanů o podzimní komunální a senátní volby. "Více než polovina obyvatel měst a obcí byla zcela lhostejná vůči tomu, kdo bude tyto obce a tato města řídit," uvedl. Zopakoval v té souvislosti své přání, aby v Česku byla zavedena povinná volební účast, která by podle něj donutila k vyšší aktivitě i politické strany. Později Zeman zopakoval i návrh, aby se starostové a další politici volili přímo.