Lány (Kladensko) - Demonstrace, na níž lidé žádali demisi Babišovy vlády, jsou v době svobodných voleb pohrdáním vůle občanů, řekl Zeman. Označil je za hysterickou vlnu. Zeman ve vánočním poselství varoval před zpomalením ekonomického růstu. Mluvil v té souvislosti o obchodních válkách velmocí či o robotizaci. Prezident ocenil Babiše, Hamáčka a Filipa, že našli k odvahu k vytvoření a podpoře vlády. Popřál jim úspěch a opozici, aby přinášela vlastní řešení.

Za primitivní hlupáky považuje Zeman ty, kteří při letošních oslavách 17. listopadu na Národní třídě vyhodili do odpadkového koše kytice politiků. Kritizoval i takzvané lepšolidi, kteří sami sebe považují za lepší, všem radí, své názory považují za nadřazené, a přitom sami nic nedokázali.

Zeman v dnešním vánočním poselství varoval před zpomalením ekonomického růstu. Příčinami podle něj mohou být vznikající obchodní či celní války mezi Spojenými státy a Čínou, chystaný odchod Velké Británie z Evropské unie a nedostatek pracovních sil. Za jednu z cest k lepší ekonomické situaci považuje zvýšení produktivity práce například prostřednictvím robotizace.

"Zatímco první dva faktory nemůžeme ovlivnit, ten třetí ano," řekl Zeman k obchodním válkám, brexitu a nedostatku pracovníků. Dodal, že chápe návrhy na dovoz zahraničních sil, a zopakoval, že zdravým lidem, kteří odmítnou nabízenou práci, by měly být odňaty sociální dávky. "Ale to je všechno pouze krátkodobé řešení, dlouhodobé řešení vidím ve zvýšení produktivity práce, a to konkrétně formou robotizace," konstatoval.

Zeman v projevu také poděkoval za hlasy v lednových prezidentských volbách, ve kterých obhájil mandát. Slíbil svým voličům, že bude usilovat o obranu zájmů Česka a suverenitu země v otázce migrace a dalších oblastech. Slíbil také podporu ekonomické diplomacii a to, že bude pokračovat v setkávání s občany při svých cestách do jednotlivých krajů.