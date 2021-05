Zeman: Proti odvolání Arenbergera bych nic neměl

Lány (Kladensko) - Proti případnému odvolání ministra zdravotnictví Petra Arenbergera (za ANO) by prezident Miloš Zeman nic neměl. Sám na to nebude naléhat, je to kompetence premiéra Andreje Babiše (ANO). Řekl to dnes v pořadu Press klub rádia Frekvence 1. Babiš stejnému médiu později řekl, že neví nic o Arenbergerově konci ve funkci ministra. Vše kolem majetku ale musí vysvětlit, je to podle něj nešťastné a na ministra je naštvaný, uvedl.

Arenbergerovi by Zeman dal šanci, aby věci kolem svého majetkového přiznání vysvětlil. I pro něj je to ale velice podezřelé. "Představa, že vlastním asi 60 nebo 70 nemovitostí, překračuje můj rozum. Já teda vlastním jenom jednu - malý kousek tvrze na Vysočině. Dovedu si představit, že někdo vlastní dvě nebo tři nemovitosti, ale abych jich vlastnil 70, to nechápu," uvedl Zeman.

Předseda vlády má podle Zemana právo ministra odvolat a do této kompetence mu nehodlá zasahovat. Babiš řekl, že Arenbergera požádal, aby záležitosti kolem svých majetkových vztahů vysvětlil a ukázal vše, co po něm novináři chtějí. "Samozřejmě je to nešťastné, vypadá to špatně, jsem na něj naštvanej," řekl. Doplnil, že jeho vláda je stabilní, výměna na některém ministerském postu podle něj neznamená nestabilitu. Arenberger je za dobu pandemie čtvrtým šéfem resortu zdravotnictví.

Média tento týden upozornila na to, že po nástupu do funkce ministra Arenberger přiznal ke konci roku 2020 mnohonásobně větší majetek a vyšší příjmy, než udával v předchozích letech. Arenberger k tomu řekl, že na rozdíl mezi daňovým a majetkovým přiznáním ho upozornila média a už je dal do souladu. Podle Babiše se Arenberger dopustil přestupku, svou chybu ale napravil a informace o svém majetku musí do detailu vysvětlit.

Server Seznam Zprávy posléze napsal, že Arenbergerovi patří areál bývalého státního statku v obci Netřeba na Mělnicku a v jedné z jeho budov sídlí archiv Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Arenberger objekt nemocnici pronajal v roce 2013. Nemocnici vedl od října 2019, předtím v ní byl náměstkem ředitele. Arenberger v předchozích pěti letech účtoval nemocnici měsíčně za pronájem 79,16 koruny za metr čtvereční. Z právního hlediska je podle něj smlouva v pořádku, momentálně prostory pronajímá "za korunu", uvedl. Babiš i poté řekl, že Arenberger musí vše vysvětlit.