Praha - Pověřovací listiny dnes na Pražském hradě předají prezidentu Miloši Zemanovi čtyři noví velvyslanci. Nového zástupce budou v Praze mít Vatikán, Gruzie, Lotyšsko a Albánie. ČTK to sdělil mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček.

Novým apoštolským nunciem pro Českou republiku se stane Charles Daniel Balvo. Ve funkci nahradí Giuseppe Leanzu, který v Česku působil sedm let. Balvo v minulosti v ČR pracoval jako rada Apoštolské nunciatury. Stane se pátým nunciem v ČR od roku 1990.

Balvo do Prahy přiletěl před dvěma týdny. V Praze bude mít za úkol začít vybírat kandidáty na možného nástupce Duky v pozici pražského arcibiskupa. Duka letos dovršil 75 let, dosáhl tedy věku, po němž církevní hodnostáři obvykle své funkce opouštějí. Jeho nástupce vybere Vatikán, nuncius by měl papeži poskytnout několik návrhů možných kandidátů, o nichž získá informace v místě působení.

Slovo nuncius pochází z latinského nuntius, což znamená posel. V současném pojetí této služby je papežský nuncius reprezentantem Vatikánu, který je akreditován v hostující zemi jako velvyslanec. Požívá stejné pozice jako velvyslanci jiných států, včetně diplomatické imunity.

Charles Daniel Balvo se narodil v roce 1951. Do diplomatických služeb Vatikánu vstoupil v roce 1987, působil postupně v diplomatických zastoupeních v Ghaně, Ekvádoru, Chile, v České republice, Jordánsku a Litvě. Papežským nunciem byl na Novém Zélandu, Keni nebo v Súdánu.

Lotyšsko bude mít novou velvyslankyni Guntu Pastoreovou, na pozici vystřídá Albertse Sarkanise. Podle webu lotyšského ministerstva zahraničních věcí Pastoreová pracuje pro diplomacii Lotyšska od roku 1994. Jako zástupkyně velvyslance byla v minulosti vyslána na ambasády do Dánska a Švédska. Mluví anglicky, švédsky a rusky.

Gruzii bude nově zastupovat Mariam Rakviašviliová, která v minulosti podle gruzínských médií pracovala jako náměstkyně ministra pro evropskou a euroatlantickou integraci. V čele ambasády dosud stál velvyslanec Zaal Gogsadze. Nového velvyslance bude mít i Albánie, stane se jím Ilirian Kuka. Posledním albánským velvyslancem v Praze byl Riza Poda.