Praha - Prezident Miloš Zeman dnes na zámku v Lánech přijme předsedu vlády Andreje Babiše (ANO). Hlavním tématem pravidelné schůzky zřejmě bude politická krize spojená s informacemi o synovi premiéra Andreji Babišovi mladším. Zeman již dal v uplynulých dnech najevo, že za premiérem Babišem stojí.

Ruch na politické scéně vyvolala před týdnem skrytě natočená reportáž s Babišem juniorem. Obvinil v ní spolupracovníky svého otce, že ho drželi kvůli kauze Čapí hnízdo na ukrajinském Krymu anektovaném Ruskem. Premiér prý chtěl, aby opustil Česko kvůli případu dotace pro Čapí hnízdo, v němž oba čelí obvinění z dotačního podvodu. Babiš to odmítl, syn podle něj trpí schizofrenií, musí se léčit a být pod dohledem. Babiš mladší v reakci na to obvinil svého otce ze lži.

Opoziční politici požadují vysvětlení kauzy a vyzvali Babiše k rezignaci. Zároveň se snaží o svolání mimořádné schůze Sněmovny. Na ní budou chtít hlasovat o nedůvěře vládě. K sesazení kabinetu Babiše nemá opozice dostatek hlasů, přidat by se k ní museli komunisté nebo sociální demokraté. Vedení ČSSD se chce sejít ve středu a o postupu se rozhodnout do konce týdne. Její předseda Jan Hamáček ale zatím nevidí důvod, proč by měl hlasovat pro nedůvěru vlády.

Babiš prohlásil, že nikdy nerezignuje. Komunistickým poslancům chce situaci vysvětlit na jejich klubu. Na klubu ČSSD byl již minulý týden. Pokud by mu poslanci vyslovili nedůvěru, je Zeman připraven ho znovu do premiérské funkce ustanovit. Babiš by nabídku přijal.