Praha - Prezident Miloš Zeman přijal dnes na zámku v Lánech maďarského premiéra Viktora Orbána. Podle mluvčího Hradu debatovali mimo jiné o jaderné energetice. Zeman se také omluvil za změnu kategorie českého velvyslanectví v Budapešti. Ministerstvo zahraničí změnu už předtím označilo za technickou úpravu související s rozpočtem, která nic nemění na prioritách zahraniční politiky. Také premiér Andrej Babiš (ANO) uvedl, že česká pozice k Maďarsku se nemění.

Zeman kritizoval skutečnost, že ministerstvo zahraničí nebude do budoucna řadit ambasádu v Budapešti, stejně jako v několika dalších zemích, do kategorie "země s nejvyšší politickou důležitostí". Jeho mluvčí Jiří Ovčáček na twitteru uvedl, že Zeman se za "tuto chybu ministra zahraničí" Tomáše Petříčka (ČSSD) omluvil. "Ujistil, že udělá vše pro to, aby byla tato chyba napravena a rozhodnutí zrušeno," napsal Ovčáček.

Diplomacie ale uvedla, že kategorizace vyjadřuje změnu v platových třídách vedoucích diplomatů, není to politický signál z hlediska bilaterálních vztahů nebo priorit české zahraniční politiky. Za ministra zahraničí Tomáše Petříčka se postavila i jeho ČSSD. Předseda strany a vicepremiér Jan Hamáček označil kritiku Hradu za bouři ve sklenici vody.

Předseda zahraničního výboru Senátu Pavel Fischer napsal na twitteru, že je "smutné, když prezident republiky spěchá s omluvou kvůli nějakému administrativními šimlovi". "A za ty podstatné přehmaty dluží našemu národu z omluv pěkný seznam," dodal.

Podle Ovčáčka mluvil Zeman s Orbánem také o jaderné energetice. "Pan prezident ocenil, že se Maďarsko rozhodlo pokračovat v civilním jaderném programu. Česká republika by ráda s Maďarskem v této oblasti spolupracovala," uvedl mluvčí. Premiér Babiš už po dopolední schůzce s Orbánem řekl, že se Česko nevydá maďarskou cestou dostavby jaderných bloků, kdy Budapešť uzavřela mezivládní dohodu o spolupráci s Ruskem.

Český prezident při setkání s Orbánem před novináři oslovil maďarského premiéra jako "více než dobrého přítele" a uvedl, že ho schůzka velmi těší. Připomněl i jejich poslední setkání začátkem listopadu v Šanghaji. "Měl jsem také zajímavou schůzku s Viktorem Orbánem, kterému jsem blahopřál ke statečnému postoji v oblasti lidských práv, protože jedno z lidských práv je uchování kulturních kořenů, v daném případě evropských kulturních kořenů," prohlásil tehdy český prezident.

Orbán má večer v plánu ještě schůzku s kardinálem Dominikem Dukou.

Babiš a Orbán chtějí podporovat spolupráci v obranném průmyslu

Premiéři Andrej Babiš (ANO) a Viktor Orbán chtějí prohlubovat česko-maďarskou spolupráci v obranném průmyslu. Shodli se na tom dnes na tiskové konferenci po jednání v Kramářově vile. Vzájemně si také potvrdili shodnou pozici v migrační problematice, tedy odmítání kvót na rozdělování uprchlíků a snahu řešit problém už v zemích, odkud migranti přicházejí.

"Konečně se náš vojenský průmysl postavil na nohy," řekl Babiš, podle kterého české zbrojní firmy investují i v Maďarsku. "Chceme našim přátelům nabízet naše skvělé výrobky," řekl.

Orbán označil obranný průmysl za dynamicky se rozvíjející segment česko-maďarské spolupráce. "Není to jen byznys, má to svou hloubku. Spolupráci v této oblasti mohou vytvořit jen země, mezi kterými je důvěra bezvýhradná," uvedl. Budapešť podle něj už nakoupila česká vojenská letadla a má zájem o další obranné zakázky.

Oba premiéři také potvrdili stanoviska svých zemí v otázce migrace a vzájemně si poděkovali za podporu, kterou si Praha a Budapešť vyjadřují v rámci tématu na úrovni Evropské unie. Orbán ocenil i české odmítnutí připravovaného globálního paktu OSN o migraci, od kterého předtím odstoupilo i Maďarsko. Podpořil naopak aktivity zemí visegradské skupiny, kam kromě Česka a Maďarska patří Slovensko a Polsko, které se v rámci boje s nelegální migrací dohodly na nákupu lodí pro libyjskou pobřežní stráž a zvažují rozšíření takové pomoci na Maroko a Tunisko.

Záznam z TK po setkání Orbána s Babišem

Oba premiéři po společném jednání kritizovali Evropskou komisi, která je podle nich příliš politickým orgánem. Podle nich by nová komise, která vznikne příští rok po evropských volbách, měla být spíše strážcem unijních smluv, politické rozhodnutí by mělo připadnout ve větší míře národním státům. "Chceme, aby se Evropská komise a Evropa změnily, aby byl větší hlas členských států," řekl Babiš.

Babiš naposledy navštívil Orbána v Budapešti na konci srpna, zaletěl za ním na zhruba tříhodinovou večeři. Maďarský premiér je v Česku poprvé od jmenování Babiše premiérem. Po schůzce v Kramářově vile se Babiš s Orbánem přesunuli na pracovní oběd do Hrzánského paláce.