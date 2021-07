Zeman přijal starosty z okolí Vrbětic, podpořil odškodnění pro obce

Praha - Prezident Miloš Zeman dnes na Pražském hradě přijal starosty obcí z okolí vrbětického muničního areálu. Podpořil při té příležitosti poslanecký návrh zákona, který počítá s odškodněním ve výši zhruba 660 milionů korun za omezení po výbuchu dvou muničních skladů pro Zlínský kraj, dotčené obce a jejich obyvatele. Česko by podle Zemana mělo vymáhat škodu po skutečných vinících výbuchů, uvedl Hrad v tiskové zprávě.

Zeman přijal starosty města Slavičín Tomáše Chmelu, obcí Lipová Miloslava Svárovského, Vlachovice Zdeňka Hověžáka a Haluzice Františka Mareckého. "Prezident podpořil zákon o odškodnění a domnívá se, že by ho Česká republika měla vymáhat na skutečných vinících dvou výbuchů v areálu Vrbětice," uvedl Hrad.

Poslanecký návrh o odškodnění za výbuchy z roku 2014 před dvěma týdny podpořila vláda. Zlínský kraj by měl podle návrhu dostat 59 milionů korun a pětice obcí Bohuslavice nad Vláří, Haluzice, Lipová, Vlachovice a Slavičín celkem zhruba 309,5 milionu korun. Mezi obyvatele by stát mohl rozdělit podle odhadů kolem 291 milionů korun. Podmínkou by bylo trvalé bydliště v některé z obcí, lidé by o peníze žádali ministerstvo vnitra.

Hověžák (STAN) ČTK řekl, že prezident dnes starostům přislíbil podporu zákona o odškodnění. "Slíbil nám, že ho svým podpisem podpoří, že jej nebude vetovat. Pan prezident to plně respektuje a souhlasí, aby se občané a obce po tolika letech dočkali odškodnění," uvedl Hověžák.

Při výbuchu prvního ze skladů zemřeli dva lidé, druhý explodoval v prosinci 2014. Obě budovy si pronajímala ostravská firma Imex Group. V době explozí areál spravoval státní podnik Vojenský technický ústav. České bezpečnostní složky mají důvodné podezření, že do ničivého výbuchu muničního areálu byli zapojeni příslušníci ruské tajné služby, což před nedávnem vyvolalo diplomatickou roztržku s Ruskem.

Zeman i navzdory opačným tvrzením dalších ústavních činitelů v posledních měsících opakovaně uvedl, že existuje více vyšetřovacích verzí explozí. Nevylučuje, že verze se zapojením ruských agentů může být pravdivá. Za výbuchy však podle něj může stát také neodborná manipulace s výbušninami, nebo snaha zakrýt manko v muničním skladu.