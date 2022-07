Zeman přijal pověřovací listiny nových ambasadorů včetně apoštolského nuncia

Praha - Prezident Miloš Zeman dnes přijal na Pražském hradě pověřovací listiny od sedmi nových velvyslanců. Předali mu je ambasadoři z evropských, afrických, asijských a amerických zemí. Byl mezi nimi i nový zástupce Vatikánu arcibiskup Jude Thaddeus Okolo. Noví velvyslanci budou své země v České republice zastupovat kromě Prahy také z Berlína, Varšavy a Vídně. Na webu Pražského hradu to dnes uvedl prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček.

Nový apoštolský nuncius přiletěl do České republiky na začátku července. Pětašedesátiletý Okolo na této pozici střídá Charlese Daniela Balva, kterého papež počátkem roku jmenoval zástupcem Vatikánu v Austrálii. V České republice již v minulosti působil v letech 2002 až 2006.

Okolo se narodil v severonigerijském státě Kano. Kromě svého rodného jazyka ovládá angličtinu, francouzštinu, italštinu, španělštinu, němčinu i češtinu. Do diplomatických služeb Vatikánu vstoupil v roce 1990 a postupně působil na apoštolské nunciatuře na Srí Lance, Haiti, Antilách, ve Švýcarsku a Austrálii a rovněž v Česku. V roce 2008 byl jmenován apoštolským nunciem ve Středoafrické republice a Čadu, o pět let později v Dominikánské republice a apoštolským delegátem v Portoriku. Od května 2017 do současnosti byl Okolo apoštolským nunciem v Irsku.

Své pověřovací listiny dnes Zemanovi předali také nový finský velvyslanec Pasi Tuominen, který již v Česku několik měsíců působí, a nová brazilská ambasadorka Sonia Guimaraesová Gomesová. Všichni budou působit v Praze.

Z Berlína budou své země v České republice zastupovat nepálský velvyslanec Rám Kaji Khadka a burundská ambasadorka Appolonie Nibonová, z Vídně velvyslankyně Dominikánské republiky Laura de Jorgensenová a z Varšavy senegalský ambasador Papa Diop.

Ovčáček dnes také informoval, že se prezident setkal s českým velvyslancem v Číně Vladimírem Tomšíkem. Podrobnosti mluvčí neuvedl.