Zeman přijal nové velvyslance, mezi nimi i zástupce Německa či Izraele

Praha - Německé velvyslanectví od dnešního dne oficiálně vede Andreas Künne, své pověřovací listiny odpoledne na Pražském hradě předal prezidentovi Miloši Zemanovi. Dokumenty prezident přijal také od nové izraelské velvyslankyně Anny Azariové a dalších sedmi velvyslanců.

Künne na německé ambasádě nahradil Christopha Isranga, který byl velvyslancem v Praze od srpna 2017. Německo předtím zastupoval v Organizaci pro zákaz chemických zbraní (OPCW) v Haagu. Už koncem července mu za jeho působení poděkovali premiér Andrej Babiš (ANO) i ministr zahraničí Jakub Kulhánek (ČSSD). Podle sociální sítě Linkedin se Künne do Prahy přesunul ze spolkového ministerstva zahraničí, kde měl na starosti agendu boje s terorismem a témata spojená s OSN.

Zastupování zájmů židovského státu nově převzala Azariová, vystřídala Daniela Merona. I on do funkce nastoupil v roce 2017, a to v březnu. V izraelských diplomatických službách pracuje od roku 1987. V minulosti působil na washingtonské ambasádě, kde byl zmocněncem pro záležitosti Kongresu a prostředníkem mezi izraelskou vládou a americkým zákonodárným sborem. Na ambasádách v Norsku a na Kypru byl zástupcem velvyslance. Azariová v minulosti byla velvyslankyní v Polsku, v Rusku nebo na Ukrajině.

Zeman dnes přijal pověřovací listiny i od dalších velvyslanců. Předal mu je nizozemský velvyslanec Daan Feddo Huisinga, estonská ambasadorka Gita Kalmetová, ambasador Saudské Arábie Abdulláh Mutib ar-Rašíd a Kevin Peter, který vede pražskou ambasádu Nigérie.

Z Berlína budou působit katarský velvyslanec Abdulla bin Muhammad bin Saúd Al-Thání a ambasador Bangladéše Mušaraf Husajn Bhuijan. Andorru bude zastupovat Enric Tarrado Vives, který bude působit z hlavního města Andorra la Vella.