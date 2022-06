Zeman přijal Černochovou, jednat budou o náčelníkovi generálního štábu

Praha - Prezident Miloš Zeman dnes odpoledne přijal na Pražském hradě ministryni obrany Janu Černochovou (ODS). ČTK to sdělil mluvčí Jiří Ovčáček. Jednat spolu budou o novém náčelníkovi generálního štábu, který ve funkci nahradí končícího Aleše Opatu. Pokud naleznou shodu, mohla by nominaci ještě dnes projednat vláda.

Ministerstvo obrany jméno kandidáta, kterého ministryně prezidentovi navrhne, nezveřejnilo. Deník Právo dnes uvedl, že do funkce chce ředitele Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) Karla Řehku (47 let). Že je hlavním favoritem bývalý velitel speciálních sil, vyplývá i z informací ČTK.

Současný náčelník generálního štábu Opata by měl ve funkci skončit na konci června, o další působení v čele armády nemá zájem. Závazek působení v armádě mu vyprší v srpnu.

Černochová o jeho nástupci v uplynulých týdnech se Zemanem mluvila několikrát, jejím favoritem byl podle informací ČTK ředitel sekce rozvoje sil ministerstva obrany Ivo Střecha. Prezident naopak prosazoval prvního zástupce náčelníka generálního štábu Jaromíra Zůnu. Shodu nenalezli. V České televizi ministryně v neděli řekla, že má nyní na funkci více kandidátů, jejich jména neuvedla. Již dříve řekla, že ve funkci by měl Opata zůstat do 30. června, kdy se slaví den ozbrojených sil.

Brigádní generál Řehka po studiu odešel ke speciálním silám do Prostějova, kterým i velel. Vyslán byl na několik zahraničních misí na Balkáně a v Afghánistánu a působil i ve velitelských strukturách v rámci NATO. Absolvoval několik zahraničních kurzů včetně prestižního Rangers v USA. Po jmenování do čela NÚKIB odešel do civilu. NÚKIB se pod jeho vedením opakovaně věnoval například kybernetickým útokům na české instituce a firmy, řada z nich je připisována Rusku.

Náčelníka generálního štábu jmenuje prezident na návrh vlády a po projednání ve sněmovním výboru pro obranu.