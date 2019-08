Zeman přijal Bartoše a Výborného, jedná s Babišem - video

Praha - Prezident Miloš Zeman nepředpokládá odchod sociální demokracie z vlády ani rekonstrukci kabinetu, uvedl po jednání v Lánech předseda Pirátů Ivan Bartoš. Zeman očekává od ČSSD jméno nového kandidáta na ministra kultury místo Michala Šmardy. Pokud to bude někdo, kdo je z pohledu Hradu přijatelný, tak by této nominaci měl prezident vyhovět, řekl novinářům Bartoš. Jednání se Zemanem se zúčastnil společně s místopředsedou strany Radkem Holomčíkem. Od 14:30 s prezidentem jedná lidovecký předseda Marek Výborný, v 17:00 Zeman přijme premiéra Andreje Babiše (ANO).

"Nás zajímalo zejména to, zda má pan prezident nějaké další výhrady k této vládě sociální demokracie a hnutí ANO, či zda skutečně se jedná o to, že nechtěl jmenovat pana Šmardu ministrem kultury. Pan prezident nám v této věci potvrdil, že očekává jméno od sociální demokracie, které by mu měl opět, pravděpodobně ne dnes, donést pan premiér Andrej Babiš. A pokud to bude někdo, kdo je z pohledu Hradu přijatelný, tak že by této nominaci následně vyhověl," řekl Bartoš. Šéf ČSSD Jan Hamáček jej chce oznámit ještě před pátečním jednáním předsednictva strany.

"Chtěli jsme řešit i otázku střetu zájmů premiéra Babiše a dlouhodobou krizi, která nad touto vládou visí. Nicméně na detaily řešení jednotlivých auditů Evropské komise či nějaké budoucí kroky ve vládě, které by s tím souvisely, se řeč nedostala. Nicméně i přesto se pan prezident domnívá, že sociální demokracie ani v důsledku této kauzy ohledně ministra kultury, ale i dalších probíhajících sporů nad rozpočtem či střetem zájmů premiéra, neodejde z vlády a zůstane koaličním partnerem hnutí ANO," dodal předseda Pirátů.

Podle Bartoše Zeman situaci kolem vlády diriguje, výsledky jednání Babiše či Hamáčka s prezidentem ukazují, že i v parlamentní demokracii, kde by měla hlava státu vyhovět předsedovi vlády při výměně ministra, se "pan prezident Zeman rozkročil velmi zeširoka".

Spor o výměnu ministra trvá už čtvrt roku. Zeman v polovině prázdnin po dvou měsících od doručení návrhu odvolal Antonína Staňka (ČSSD), ohledně jeho nástupce se ale slíbil vyjádřit až v polovině srpna. Minulou středu pak uvedl, že Šmarda je odborně nekompetentní, protože se nikdy nezabýval problematikou české kultury.

"Když se podívám na personální složení současné vlády, i třeba na politický odborný background některých ministrů, tak tam velmi často najdete, že on s tím daným resortem nemá přespříliš co společného. Myslím, že zde to byla otázka ohledně konkrétního kandidáta, kde si pan prezident postavil hlavu a prostě ho nejmenoval v tu chvíli. Jak je vidět, tak zatahal za delší konec a pan Šmarda, potažmo sociální demokracie, couvá," poznamenal Bartoš.

Výborný: Zeman má představu, kdo by byl kompetentní ministr

Prezident Miloš Zeman má představu, kdo by mohl být kompetentním pro pozici ministra kultury. Míček je na straně premiéra Andreje Babiše (ANO) a předsedy ČSSD Jana Hamáčka, řekl novinářům po jednání s hlavou státu v Lánech předseda KDU-ČSL Marek Výborný. Prezidenta také seznámil se stanovisky senátorského a poslaneckého klubu lidovců k ústavní žalobě na něj. Uvedl, že KDU-ČSL některé Zemanovy kroky považuje za hranou ústavy.

"Pan prezident má nějakou představu, kdo by byl skutečně tím kompetentním, kdo by měl stát na pozici ministra kultury. Ale je to v tuto chvíli věc jednání koaličních stran, předsedy Hamáčka a pana premiéra," řekl Výborný. "Je to premiér, který přichází s návrhem na jmenování ministra. Předpokládám, že v čase co nejkratším toto nastane," doplnil. Své nominace se v pondělí kvůli Zemanovým i Babišovým výtkám vzdal místopředseda ČSSD Michal Šmarda. Hamáček chce jméno nového kandidáta oznámit ještě před pátečním jednáním předsednictva strany.

Výborný uvedl, že jemu a KDU-ČSL je líto pracovníků v kultuře, lidí, kteří působí v orchestrech, v národních galeriích či pečují o památky. Nestabilita v resortu natož v době, kdy se jedná o státním rozpočtu pro rok 2020, podle něj nikomu neprospívá.

Možné svolání mimořádné schůze Sněmovny k projednání ústavní žaloby na prezidenta, které dříve zmínil poslanec KDU-ČSL Marian Jurečka, se Zemanem Výborný neřešil. "Já jsem ho pouze seznámil, a dopředu jsem panu prezidentovi avizoval, že v této věci se asi neshodneme, se stanoviskem našeho senátorského klubu i s pozicí poslaneckého klubu. Zdůrazňoval jsem, že některé věci považujeme za hranou ústavy," uvedl lidovecký předseda.

"KDU-ČSL je jednoznačně přesvědčena, že ústavu je třeba dodržovat. My se k tomu připojíme. Jestli to bude na řádné, nebo mimořádné schůzi, je věcí debaty. Pokud by se náhodou vládní koalice rozhodla tu věc blokovat nebo nezařadit na jednání Poslanecké sněmovny, které začíná 10. září, jednoznačně podpoříme svolání mimořádné schůze v této věci," dodal Výborný.

Situace kolem výměny ministra kultury je jedním z bodů ústavní žaloby na prezidenta, kterou v červenci schválil Senát. Aby se žalobou zabýval Ústavní soud, muselo by ji podpořit také přinejmenším 120 poslanců. Pokud se Sněmovna k žalobě nevyjádří do tří měsíců od hlasování v Senátu, považuje se návrh za zamítnutý.

Výborný nepředpokládá, že sociální demokracie opustí vládu. Pokud by dospěla situace k rekonstrukci kabinetu, byly by podle něj lepší předčasné volby, než "tvořit divoké koalice, respektive stojedničky z různých přeběhlíků, odpadlíků z jednotlivých klubů". "Ale to je věc naprosto předčasná. Spíše se domnívám, že vláda bude pokračovat na půdorysu, na jakém je dnes," dodal.

Výborný dále se Zemanem debatoval o programových prioritách KDU-ČSL. Jednání se týkalo například podpory rodin, ochrany přírody, vody a půdy, školství a vzdělávání nebo hospicové a paliativní péče.

Babiš dorazil do Lán, se Zemanem bude jednat i o kultuře

Babiš dorazil do Lán na schůzku s prezidentem Zemanem. Budou jednat mimo jiné o situaci v čele ministerstva kultury. Předseda vlády ale dnes avizoval, že jde o pravidelnou schůzku a že jednání s prezidentem se bude týkat také například rozpočtu.

"My máme pravidelně každý měsíc schůzku, na které probíráme veškerou problematiku a politiku. Hlavně ho chci informovat o vývoji rozpočtu, ale samozřejmě toto je nová situace a doufejme, že se to podaří do pátku uzavřít, protože už nemůžeme nadále řešit tuhle záležitost," řekl dnes novinářům Babiš. Očekává, že předseda ČSSD Jan Hamáček mu do pátku sdělí jméno nového kandidáta na ministra kultury. Hamáček dnes uvedl, že chce jméno oznámit ještě předtím, než bude v pátek zasedat předsednictvo ČSSD.