Zeman:Prezidentská kancelář chystá materiál k nepovýšení Koudelky

Praha - Kancelář prezidenta republiky připravuje materiál, který se týká ředitele Bezpečnostní informační služby (BIS) Michala Koudelky. Bude argumentací, proč prezident Miloš Zeman nechce Koudelku povýšit do hodnosti generála. Zeman předá materiál premiérovi Andreji Babišovi (ANO) při nejbližší večeři. Prezident to řekl v rozhovoru pro Mladou frontu Dnes (MfD). Dodal, že by měl být Koudelka z čela BIS odvolán, ale vzhledem k blízkému vypršení funkčního období, to už považuje za bezpředmětné.

O tom, že Zeman ani napopáté nepovýší Koudelku do hodnosti generála, informovala MfD v pátek. Ostatní kandidáty, které vláda navrhla, prezident povýší.

"Jak jste si možná všimli, tak v Kanceláři prezidenta republiky začal pracovat pan Jiří Rom, bývalý šéf analytiky BIS. A já panu premiérovi při naší nejbližší večeři předám materiál, který se týká pana Koudelky. Myslím si, že každé rozhodnutí se má argumentovat, a tento materiál bude argumentací," řekl Zeman.

Koudelkovo povýšení vláda prezidentu Miloši Zemanovi navrhla už popáté. Zeman to dosud vždy odmítl. Kontrarozvědku, která ve svých zprávách opakovaně upozorňuje například na nebezpečí ruských či čínských špionů, prezident často kritizoval. Návrh vlády v minulosti nevyslyšel, přestože Babišovi povýšení Koudelky slíbil.

Koudelka se vedení BIS ujal 15. srpna 2016, kdy v čele kontrarozvědky nahradil Jiřího Langa, který požádal o uvolnění z funkce a později stanul v čele Národního bezpečnostního úřadu. Zeman se domnívá, že by měl být z čela úřadu odvolán. "Ale vzhledem k tomu, že jeho funkční období vyprší ani ne za rok, tak už to pokládám za trochu bezpředmětné," dodal.

Prezident generály každoročně povyšuje u příležitosti státních svátků 8. května a 28. října. Letošní květnové jmenování generálů se kvůli pandemii koronaviru neuskutečnilo, říjnový termín zatím odložen nebyl.