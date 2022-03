Zeman požádal Fialu o vznik kanceláře pro běloruskou opozici

Praha - Prezident Miloš Zeman požádal premiéra Petra Fialu (ODS), aby se zasadil o vznik kanceláře, která by v Česku pomáhala běloruské opozici. Zeman to dnes řekl na Pražském hradě zástupcům běloruské menšiny žijící v České republice, uvedl v tiskové zprávě jeho mluvčí Jiří Ovčáček.

Se Zemanem se podle mluvčího setkali Rita Gatichová, předsedkyně Osvětového spolku Skaryna, Vital Cimoščanka, předseda Spolku Pahonia, a Auhen Sidoryk, předseda Svazu Bělorusů v zahraničí. Schůzky se podle zveřejněné fotografie zúčastnil také ředitel hradní diplomacie Rudolf Jindrák a jeho zástupce Petr Pirunčík, kterého minulá vláda navrhla na nového českého velvyslance na Ukrajině.

Zeman se zástupci běloruské menšiny mluvil o ideji zřízení "běloruské styčné kanceláře", která podle Ovčáčka vzešla z loňského setkání prezidenta s vůdkyní běloruské opozice Svjatlanou Cichanouskou. "Běloruští představitelé by takovou platformu velmi uvítali, a to z praktických i politických důvodů," uvedl mluvčí. Dodal, že Zeman potvrdil podporu zřízení "běloruské kanceláře" nebo "běloruského domu" v Praze. "Uvedl, že nedávno odeslal dopis předsedovi vlády Petru Fialovi s žádostí o to, aby se zasadil o vznik kanceláře či jiné platformy v České republice, která by pomohla běloruské opozici a nezávislé občanské společnosti," dodal Ovčáček.

Účastníci schůzky podle něj mluvili také o aktuální vnitropolitické situaci v Bělorusku, o problematice pozastavení vydávání víz pro běloruské občany nebo o ruské agresi vůči Ukrajině a zapojení běloruské armády. Zeman podle Ovčáčka řekl, že podpora lidských práv a svobody slova v Bělorusku patří mezi dlouhodobé priority české zahraniční politiky i jeho osobně.