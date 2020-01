Zeman pověřil řízením dopravy Havlíčka, Babiš podá trestní oznámení

Praha - Prezident Miloš Zeman na návrh Babiše odvolal ke čtvrtku z funkce ministra dopravy Vladimíra Kremlíka (za ANO). Zároveň pověřil řízením ministerstva místopředsedu vlády a ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (za ANO). V čele dopravy stane od pátku. ČTK to v tiskové zprávě oznámil mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček. Premiér Andrej Babiš podá trestní oznámení kvůli zakázce na dálniční známky.

Rozhodnutí o pověření Havlíčka Zeman ministrovi zašle písemně. "Bylo zvoleno doručení písemného rozhodnutí prezidenta republiky, což je zcela legitimní způsob pověření," řekl Ovčáček ČTK. Takto podle něj postupoval i první československý prezident Tomáš Garrigue Masaryk. "S panem ministrem Havlíčkem bude pan prezident hovořit již tuto sobotu v Lánech na jednání expertního týmu, tématem je doprava," dodal mluvčí.

Změnu ve vládě v pondělí navrhl premiér Andrej Babiš (ANO) kvůli kritizované zakázce na informační systém pro elektronické dálniční známky. Kremlík podle něj manažersky zakázku nezvládl. Předseda vlády počítá s tím, že Havlíček bude řídit resort dopravy až do konce funkčního období současné vlády. Havlíčka by měl Babiš uvést do úřadu v pátek po svém návratu z cesty do Izraele.

Babiš tento týden uvedl, že by chtěl ministerstva průmyslu a dopravy sloučit. Dnes novinářům řekl, že případné sloučení není na stole. Zdůraznil, že mezi oběma resorty existují významné synergie. O možném slučování ministerstev hovořil premiér v úterý. Logiku by podle předsedy vlády mělo spojení ministerstev průmyslu a obchodu, dopravy a pro místní rozvoj. Spojení by si uměl představit také u ministerstev práce a sociálních věcí a ministerstva zdravotnictví.

Babiš: Havlíček povede dopravu trvale, je to moje kompetence

Babiš se nehodlá zabývat nesouhlasnými připomínkami koaliční ČSSD a komunistů, kteří kabinet tolerují, proti tomu, aby Havlíček vedl až do příštích voleb ministerstva průmyslu a obchodu i dopravy. Předseda vlády při pracovní návštěvě Izraele řekl novinářům, že rozhodnutí považuje za svoji kompetenci.

"Já jsem jasně řekl, že pan Havlíček bude nový ministr dopravy a bude tam až do konce se mnou," řekl Babiš. "Je to moje rozhodnutí, podle koaliční smlouvy je to moje kompetence a i podle zákona je to moje kompetence. Pokud jsem moji bývalou firmu, kde bylo asi 300 firem, řídil přes sedm lidí, tak laskavě, ať to nechají na mně," dodal premiér.

Předseda poslaneckého klubu Jan Chvojka (ČSSD) před úterním zasedáním Sněmovny uvedl, že sociální demokraté nepovažují za běžnou koncentraci Havlíčkových funkcí. Havlíček vykonává povinnosti plynoucí z funkce místopředsedy vlády, od pátku by se měl starat o dva resorty a jako místopředseda vládní rady má v gesci i výzkum, vývoj a inovace. "Byli bychom neradi, kdyby to bylo do konce funkčního období (vlády)," uvedl Chvojka.

Předseda ČSSD a ministr vnitra Jan Hamáček ale dnes serveru iDNES.cz řekl, že sociální demokracie nemá problém s tím, že Havlíček bude v čele obou resortů. Nepodpoří ale změnu kompetenčního zákona a trvalé sloučení ministerstev, o kterém tento týden Babiš hovořil. Dnes ale premiér novinářům řekl, že případné sloučení není na stole. Zdůraznil, že mezi oběma resorty existují významné synergie.

Předseda KSČM Vojtěch Filip chce o věci s premiérem jednat. Očekává, že Babiš navrhne nového ministra dopravy a Havlíček povede oba úřady pouze přechodně.

Babiš podá trestní oznámení kvůli zakázce na dálniční známky

Premiér Andrej Babiš (ANO) podá trestní oznámení kvůli zakázce na elektronické dálniční známky. Informace, které dostává o propojení některých osob, jsou znepokojivé, řekl novinářům při pracovní cestě v Izraeli. Společnost Asseco Central Europe, která měla být dodavatelem IT systému, dnes uvedla, že je ochotna ukončit smlouvu se Státním fondem dopravní infrastruktury (SFDI) a nebude přitom žádat náhradu.

"Dostáváme stále víc a víc znepokojivé informace, jak to proběhlo. Dneska už můžu potvrdit, že podám trestní oznámení," uvedl Babiš. Dodal, že dostává informace o propojení některých lidí. "Je potřeba, aby to policie vyšetřila. Ale dostal jsem zprávu od kolegů, že je to na dobré cestě, abychom v podstatě ty zakázky zrušili, vysoutěžili je znovu a otevřeně. Pro mě je to absolutně nepřijatelné," doplnil předseda vlády.

Server Zdopravy.cz dnes upozornil, že SFDI si loni v únoru najal na projektové řízení zavedení elektronické dálniční známky společnost Sapphire Advise, která je s fondem personálně propojená. Manželka jednatele a spoluvlastníka firmy Martina Šebka Helena Šebková vede ve fondu oddělení informačních technologií. Nastupující ministr dopravy Karel Havlíček (za ANO) uvedl, že pokud se vazba potvrdí, pak obchodní vztah ukončí a "vyvodí nejpřísnější důsledky".

SFDI minulý týden oznámil, že IT systém k elektronickým vinětám, který zahrnoval mimo jiné e-shop a mobilní aplikaci, zajistí společnost Asseco Central Europe za 401 milionů korun bez DPH. Zakázka vyvolala velkou vlnu kritiky z řad odborníků, opozice i premiéra. Kvůli tendru v pondělí předseda vlády navrhl odvolat ministra dopravy Vladimíra Kremlíka (za ANO). Jeho nástupcem se vicepremiér a současně ministr průmyslu a obchodu Havlíček stane v pátek.

SFDI pro zadání zakázky oslovil bez otevřené soutěže pět vybraných firem, které splňovaly jeho podmínky. Následně byla podle fondu vybrána cenově nejnižší nabídka, kterou poskytla Asseco Central Europe. Firma dnes uvedla, že je připravena smlouvu se SFDI ukončit, protože situace kolem zakázky vážně poškozovala její třicetiletou reputaci. Společnost věří, že by tento krok měl situaci vyřešit.

Premiérovi se nelíbí ani reakce prvního náměstka ministra dopravy Tomáše Čočka a SFDI. "Odmítají vzít osobní odpovědnost za to a rezignovat. V privátní firmě už by byli dávno venku," řekl Babiš. Čočka vyzval v pondělí k rezignaci. Šéf SFDI Zbyněk Hořelica i Čoček uvedli, že chtějí co nejdříve jednat s Havlíčkem.

Babiš také uvedl, že požádal všechny ministry, aby předložili vládě informace o veškerých zakázkách na informační technologie, které zrealizovali od počátku menšinové vlády ANO a ČSSD, tedy od června 2018. Zopakoval také, že od 1. února budou muset být všechny zakázky institucí a státních firem schváleny útvarem hlavního architekta na ministerstvu vnitra. "Musíme to zcentralizovat, máme tam na to specialisty," řekl premiér.

Prověřování zakázky na IT systém známek podle Havlíčka finišuje

Olomouc - Vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO) zřejmě v pátek při nástupu do čela ministerstva dopravy oznámí, jaký bude další osud sporné zakázky na IT systém k elektronickým dálničním známkám za čtyři stovky milionů korun. Okolnosti zakázky prověřují odborníci a už jsou s prací téměř hotovi, řekl dnes Havlíček ČTK a České televizi na kongresu Samoška v Olomouci. Podle ministra se při zakázce pravděpodobně stalo několik pochybení, včetně velkého manažerského selhání.

"V posledních dnech jednáme takřka denně a řešení máme prakticky už hotové. Jenom dnes musíme domluvit i s ohledem řekněme na všechny právní náležitosti, kdy a jakým způsobem to prezentujeme. Pravděpodobně to všechno sdělíme v pátek dopoledne v rámci mého nástupu na úřad (MPO)," uvedl Havlíček.

Zakázkou se zabývají týmy odborníků, které se podle Havlíčka snaží zjistit její faktický stav. "Abychom skutečně mohli dát nějaký ucelený závěr, kterému se už dnes blížíme, a troufám si tvrdit, že v pátek bychom ho mohli zveřejnit," dodal Havlíček.

Zakázku na dodávku a provoz IT systému k elektronickým dálničním známkám, který bude zahrnovat mimo jiné e-shop či mobilní aplikaci, dostala společnost Asseco Central Europe za 401 milionů korun bez DPH. Kritikům se však nelíbí cena zakázky ani způsob zadání.

SFDI pro zakázku nevyhlásilo otevřenou soutěž, ale kvůli požadavkům zpravodajských a bezpečnostních služeb byla vedena v utajovaném režimu. Ředitel Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) Zbyněk Hořelica řekl, že fond oslovil pět vytipovaných firem, které splňovaly podmínky, a vybral nabídku s nejnižší cenou.

Podnikatel v informačních technologiích Tomáš Vondráček po pondělní schůzce s premiérem Andrejem Babišem (ANO) novinářům řekl, že stát se pokusí zakázku na informační systém a e-shop pro elektronické dálniční známky zrušit, případně výrazně zredukovat.

Hořelicu i prvního náměstka ministra dopravy Tomáše Čočka v pondělí vyzval k odstoupení premiér Babiš. Podle něj byla zakázka špatně zorganizovaná a měla by být zrušena. Kvůli zakázce Babiš odvolal ministra dopravy Vladimíra Kremlíka (za ANO), kterého nahradí právě Havlíček.

Hořelica chce co nejdříve seznámit Havlíčka se situací kolem sporné zakázky. Stejně hodlá postupovat i Čoček. "Já si s nimi chci v každém případě promluvit. Všechno nyní skutečně směřuje k tomu, že tam došlo k několika pochybením. Z mého úhlu pohledu je tam velké manažerské pochybení," uvedl Havlíček.

Hořelica a Čoček podle Havlíčka už nejsou pouze řadovými úředníky, ale také manažery. "Nesou nějakou svoji odpovědnost a musí celou situaci vždy vyhodnocovat s určitým nadhledem, v určitém kontextu věcí. Nejen si to argumetnovat tím, že úředně je všechno v pořádku," upozornil Havlíček. Zakázky za stovky milionů korun podle něj mohou vždy budit nějaké pochybnosti, takže je lepší tendry konzultovat například s dozorčí radou státního podniku a nakonec je nechat projít vládou.