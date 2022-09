Zeman: Posledního rozloučení s Alžbětou II. se za ČR zúčastní premiér Fiala

Lány (Kladensko) - Posledního rozloučení s britskou královnou Alžbětou II. se za Českou republiku zúčastní premiér Petr Fiala (ODS). Rádiu Frekvence 1 to dnes řekl prezident Miloš Zeman. Hlavě státu lékaři létat zakázali kvůli vyživovací sondě. Státní pohřeb britské panovnice Alžběty II. bude v pondělí 19. září v londýnském Westminsterském opatství.

"Já jsem poprosil Petra Fialu, aby se toho zúčastnil z toho prostého důvodu, že mně lékaři zakázali létat, protože mám díru v břiše kvůli žaludeční sondě," řekl Zeman. Fiala podle něj souhlasil. ČTK to následně potvrdil i mluvčí vlády Václav Smolka.

Vyjmutí sondy, kterou prezidentovi lékaři zavedli po zdravotních potížích kvůli riziku podvýživy loni na podzim, bude podle dřívějšího vyjádření prezidentova kancléře Vratislava Mynáře přicházet v úvahu nejdříve ke konci roku.

Zeman vzpomínal, že se s královnou setkal několikrát. Nejprve, když ji do Česka pozval tehdejší prezident Václav Havel, následně také například v Buckinghamském paláci. V Británii je podle něj královna zobrazením a ztělesněním mnohasetleté tradice. "Ten symbol obrovské kontinuity dějin je něco, co dává královně bez ohledu na formální kompetence nesmírně vlivnou pozici," dodal prezident.

Alžběta II. zemřela ve čtvrtek 8. září ve věku 96 let. Na trůnu strávila 70 let a byla nejdéle vládnoucí panovnicí v britských dějinách. Novým králem se stal její třiasedmdesátiletý syn Karel III. Podle Zemana se na funkci velmi dlouho připravoval a bude schopný ji vykonávat. "Patrně nebude mít tolik času na nejrůznější charitativní akce jako v minulosti, ale je zcela určitě nejpovolanější, kdo na tradici Alžběty II. může navázat," řekl prezident.

Státní pohřeb zažila Británie naposledy v roce 1965, kdy se loučila s několikanásobným ministerským předsedou Winstonem Churchillem. To, že se pohřbu plánují zúčastnit, už avizovali mimo jiné americký prezident Joe Biden, francouzský prezident Emmanuel Macron či japonský císař Naruhito.

Zeman by za nejlepší řešení energetické krize považoval zastropování cen

Zeman by za nejlepší řešení energetické krize považoval zastropování cen energií, jiné možnosti považuje za okrajové. Řekl to dnes v Lánech v rozhovoru rádiu Frekvence 1. Kulatý stůl o energetice s vládou, členy Parlamentu či odboráři svolá až po komunálních a senátních volbách. O možné debatě hovořil tento týden s odborovým předákem Josefem Středulou.

"Kladu důraz především na zastropování. Myslím si, že všechno ostatní je okrajové," řekl prezident. Vláda by podle něj měla na základě zákona o cenách prosadit regulaci cen energie, a to na základě nákladové ceny plus přiměřeného zisku. "Dejme tomu zisk, který je průměrem za posledních několik let před energetickou krizí," poznamenal.

Nelze podle Zemana nařídit cenový strop takový, aby produkční firmy byly ve ztrátě. "Problém ovšem spočívá v tom, že ty firmy dnes nikoli svojí zásluhou mají neúměrně vysoké zisky," uvedl. Podle něj není nutné sahat k rozsáhlým kompenzacím, protože firmy ve ztrátě nebudou a na zisk není právní nárok. Přirovnal to k tomu, že cena vody je dlouhá léta zastropována a nikdo se tomu nebrání.

Za rozumné by považoval zastropování na 200 eurech za megawatthodinu. Výhodu ve stanovení maximální ceny vidí v tom, že poté pocítí okamžitě nižší cenu spotřebitel. Při zavedení daně z neočekávaných zisků, se kterou nadále vláda počítá, jde příjem do státního rozpočtu, nikoli přímo ke spotřebiteli, dodal Zeman.

Ocenil to, že se vládě podařilo vyřešit problém s dodávkami zkapalněného plynu. V přístavu Eemshaven v Nizozemsku se ve čtvrtek otevřel terminál na zkapalněný zemní plyn (LNG). Třetinu jeho roční kapacity si prostřednictvím energetické společnosti ČEZ pro své účely pronajala Česká republika. Státu pomůže pokrýt až třetinu roční spotřeby plynu, a snížit tím závislost na této surovině z Ruska.

"Na druhé straně mám své pochybnosti o takzvaném úsporném tarifu, jednak proto, že se připravuje strašně dlouho, už od března, a za druhé proto, že jeho dosah tu krizi vlastně neřeší," dodal Zeman.

Takzvaný úsporný tarif, který má pomoci domácnostem s vysokými cenami energií, schválila vláda 24. srpna. Průměrná výše podpory s energiemi bude celkem zhruba 15.000 korun, letos z toho dostanou domácnosti asi 4000 korun. Celková výše pomoci kombinuje příspěvek skrze úsporný tarif a odpuštění poplatku za obnovitelné zdroje energií, který činí 599 korun za každou megawatthodinu elektřiny. Odpouštění poplatku za obnovitelné zdroje se týká nejenom domácností, ale také firem či organizací.

O tom, že by Zeman mohl svolat kulatý stůl o energetice, hovořil Středula po středeční schůzce s hlavou státu. "My jsme se dohodli s panem Středulou, že to zcela určitě bude po volbách, které se blíží, protože by nebylo dobré chápat tuto akci jako předvolební," uvedl dnes Zeman.