Zeman poprosí Černochovou, aby obrana dala peníze na opravu Terezína

Lukavec/Děčín - Prezident Miloš Zeman poprosí ministryni obrany Janu Černochovou (ODS) o poskytnutí financí z rozpočtu ministerstva obrany na opravu objektů v Terezíně. Řekl to v Lukavci na Litoměřicku, kde se zastavil při své dvoudenní návštěvě Ústeckého kraje. Na dotaz občanů, koho bude volit při hlasování o nové hlavě státu, odpověděl, že si ještě vybere.

Na otázku, koho bude v lednu 2023 volit, Zeman řekl, že ty, kteří už za sebou něco mají. "Nikoliv ty, kteří chtějí naskočit do prezidentského vlaku a když se jich zeptáte, co jsi v životě dokázal, tak odpoví, že nic, ale teprve teď vám to ukážu," uvedl.

O podporu památek v Terezíně prezidenta požádal starosta města René Tomášek (nez.). V pevnostním městě jsou v havarijním stavu kasárny Jana Žižky. "Padají nám na hlavu," uvedl starosta. Zeman uvedl, že o tématu debatoval s hejtmanem Janem Schillerem (ANO) a slíbil, že ministryni, s níž má podle svých slov dobré vztahy, osloví a poprosí ji o prostředky pro Terezín.

V Terezíně se letos v červnu zřítila další část kasáren Jana Žižky. Už dřív se zhroutila střecha. Starosta poté rozeslal dopisy na všechna ministerstva, která by mohla situaci zchátralých kasáren vyřešit. Podle něj je nutná pomoc státu.

V Lukavci na Litoměřicku, který je Vesnicí roku Ústeckého kraje 2022, se Zeman sešel se zástupci obce a poté debatoval s obyvateli. Zeman, který se svou návštěvou Ústeckého kraje loučí s regiony, ocenil práci starosty Lukavce Tomáše Šenfeldra (nez.). Obci se podařilo opravit zámek, pořádá řadu akcí pro obyvatele, stará se o veřejné prostranství. Zřídit chce hasičské muzeum.

Do Ústeckého kraje přijal Zeman se svou chotí v pondělí na hejtmanovo pozvání. Sešel se s krajskými zastupiteli, obyvateli Děčína a dnes se zaměstnanci děčínské firmy Chemotex. Svou sedmou návštěvu Ústeckého kraje prezident zakončí v Třebívlicích, kde bude tisková konference.

Zeman se setkal se zaměstnanci Chemotexu v Děčíně, pokládali mu osobní otázky

V Děčíně se dnes Zeman setkal se zhruba 25 zaměstnanci firmy Chemotex. Pracovníci prezidentovi pokládali osobní otázky. Ptali se ho například, jak bude trávit čas po ukončení funkčního období. Sdělil, že bude zejména číst a sledovat televizi.

Jeden z dotazů směřoval také k vydání další publikace. Na to Zeman reagoval, že již psát nechce. "Nechci psát. Je to těžká práce. Žádnou další knihu neplánuji," uvedl prezident a podotkl, že za svůj život napsal dvě knihy.

Nakonec setkání připomněl neštěstí z roku 2018, kdy v podniku unikl fenol. Jeden člověk tehdy zemřel na místě, další posléze v nemocnici. Jeden z pracovníků za to byl odsouzen. "Doufám, že vás nic podobného už nepotká," sdělil.

Návštěva prezidenta v Ústeckém kraji skončí na Litoměřicku. Hlava státu se z Děčína přesune do obce Lukavec, která získala titul Vesnice roku Ústeckého kraje 2022. Po setkání s občany ukončí svou poslední návštěvu v regionech v roli hlavy státu v Třebívlicích tiskovou konferencí.

V pondělí se Zeman sešel s krajskými zastupiteli v Ústí nad Labem a navštívil Děčín, kde se vedle vedení města potkal s obyvateli. Potvrdil, že po 32 letech se skončením mandátu ukončí politickou kariéru. Prezidentské volby se uskuteční v polovině ledna 2023.

Sever Čech navštívil prezident naposledy v červnu 2018. Zastavil se tehdy v místech, v nichž získal v prezidentských volbách největší podporu. Poslední prezidentské volby se konaly v lednu 2018, další se konají v polovině ledna 2023.