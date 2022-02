Zeman popřál čínskému prezidentovi dopisem ke vstupu do nového roku

Praha - Český prezident Miloš Zeman dopisem popřál čínskému prezidentovi Si Ťin-pchingovi ke vstupu do nového lunárního roku. Pražský hrad o tom dnes informoval na webu. Zeman svému protějšku popřál mnoho sil a kuráže ve všech oblastech jeho působení. Zemanovu stručnější zdravici k začátku Nového roku, který je nejdůležitějším svátkem v Číně, zveřejnila před týdnem na sociálních sítích čínská ambasáda v Praze.

Zeman v dopisu popřál čínskému prezidentovi vše nejlepší do roku tygra, který je v čínské mytologii zosobněním síly, energie a odvahy. "Tento rok má být ve znamení aktivity, činů a dynamičnosti, rok, který bude přát odvážným. Přeji proto i Vám, vážený pane prezidente, mnoho sil a kuráže ve všech oblastech Vašeho působení," stojí v dopisu. Zeman věří, že se Si Ťin-pchingovi podaří naplnit jeho cíle. Důkazem je podle něj mimo jiné to, že se na začátku nového lunárního roku v Číně konají zimní olympijské hry.

Ve zbytku dopisu Zeman kopíruje svou nedávno zveřejněnou zdravici. Zmínil například, že ČR a Čína si nejsou vzdálené geograficky, ale ani v tom smyslu, že se mohou opírat o bohaté kulturní dědictví. "ČLR dosáhla v poslední době mnoha významných úspěchů a stala se významnou technologickou velmocí," uvedl. Na rozdíl od zdravice v dopisu nezmínil, že Čína v některých oblastech již předstihla USA.

Zeman o víkendu v pořadu Partie televize CNN Prima News řekl, že by se zřejmě zúčastnil pátečního zahájení zimních olympijských her v Pekingu, pokud by mu to umožnil zdravotní stav. Diplomatický bojkot her zdůvodňovaný porušováním lidských práv v Číně je téměř nulový, míní. Politický bojkot olympiády předem oznámily některé západní země v čele se Spojenými státy. Z české vlády do Pekingu nikdo nejede.

Kvůli zdraví Zeman váhá, zda před koncem mandátu pojede na rozlučkové cesty do zahraničí, mezi něž by chtěl zařadit i Čínu. Uvedl, že dá na doporučení lékařů.